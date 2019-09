فراموش کردن راه بازگشت به خانه!

از فراموش کردن آدرس‌ها و اسامی و ناتوانی در انجام فعالیت‌های روزانه با از دست دادن حافظه کوتاه مدت شروع می شود و بعد تا آنجایی پیش می‌رود که فرد حتی راه بازگشت به خانه را فراموش می‌کند...

به گزارش ایسنا منطقه بوشهر، نامش فراموشی است، نوعی اختلال عملکرد مغزی که در ابتلای به آن توانایی‌های ذهنی بیمار به تدریج تحلیل می‌رود. با اختلال حافظه و محدودیت یادآوری به وقایع اخیر و کم کم خاطرات قدیمی هم آسیب می‌بینند.

بیمار مبتلا به آلزایمر یا همان فراموشی جواب سوالی که چند لحظه قبل پرسیده را فراموش می‌کند و دوباره همان سؤال را می‌پرسد. وسایلش را گم می‌کند و نمی‌داند کجا گذاشته... در خرید و پرداخت پول دچار مشکل می‌شود و نمی‌تواند حساب داراییش را نگه دارد. بعد در شناخت دوست و آشنا و نام بردن اسامی آنها نیز مشکل ایجاد می‌شود. بعدتر هم مشکل مسیریابی رخ نشان می دهد و شاید شخص در خروج از منزل گم شود... در موارد شدیدتر حتی در تشخیص اتاق خواب، آشپزخانه، دستشویی و حمام در منزل خودش هم مشکل پیدا می‌کند.

روند اختلال حافظه و تفکر و پیشروی بیماری فراموشی می تواند سبب آسیب عملکردهای اجتماعی و شخصی بیمار شده و در نتیجه افسردگی، عصبانیت و پرخاشگری را به بیمار هدیه کند.

مسئول بهداشت خانواده شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه در خصوص این بیماری می گوید: بیماری آلزایمر یک مشکل مغزی-عصبی است که حدود 2 تا 5 درصد از سالمندان به آن مبتلا هستند. در موارد شدید بیمار برای انجام فعالیت های اولیه شخصی هم نیاز به کمک پیدا می‌کند، و حتی در تکلم دچار مشکل شده و در نتیجه کم‌حرف و گوشه‌گیر می‌شود.

طیبه دیدار افزود: سن بالا، سابقه خانوادگی، جنسیت و به‌طورکلی علائم ژنتیکی و بیولوژیکی بیماری‌ها (دیابت، فشارخون و...) در ابتلا و روند پیشرفت بیماری آلزایمر تاثیرگذار هستند.

مسئول بهداشت خانواده شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه اظهار کرد: بیماری آلزایمر به علت پیر شدن سلول‌ها نیست بلکه اضطراب و افسردگی، سکته مغزی و شوک عاطفی در اثر از دست دادن بستگان خطر ابتلا به این بیماری را بیشتر می‌کند.

وی با اشاره به راه‌های پیشگیری از بیماری آلزایمر عنوان کرد: یادگیری دو زبان، حل جدول و بازی‌های کارتی، یادداشت کردن کارهای روزمره، تغذیه سالم همراه با مصرف مکمل امگا ۳ و ماهی در تقویت حافظه سالمندان مؤثر است.

دیدار بیان کرد: همچنین ورزش و تمرینات بدنی، معاشرت با آشنایان و شرکت در برنامه‌های جمعی، گوش کردن به اخبار و خوابیدن به‌ اندازه کافی از دیگر راه‌های تقویت حافظه در دوران سالمندی است. تکرار و یادآوری برخی از کارها و فعالیت ها در منزل می‌تواند به قوت حافظه سالمند کمک کند.

بیماری فراموشی اولین بار در سال ۱۹۰۶ میلادی توسط روانپزشک آلمانی به نام آلویز آلزایمر معرفی شد. غالباً این بیماری در افراد بالای ۶۵ سال بروز پیدا می‌کند، اگر چه آلزایمر زودرس (با شیوع کمتر) ممکن است زودتر از این سن رخ دهد.

به گزارش ایسنا، روز ۲۱ سپتامبر یا ۳۰ شهریور به عنوان روز جهانی آلزایمر در دنیا شناخته می شود و با یک شعار از پیش تعیین شده به برگزاری سمینارها و آگاهی بخشی درباره این بیماری پرداخته می شود. بعضی از این شعارها جملات تاثیرگذاری چون (No time to lose) به معنی «زمانی برای تلف کردن نداریم» و یا (Remember Me) به معنی «مرا به یاد داشته باش» هستند.

