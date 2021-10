نشست مقدماتی شصت و هشتمین اجلاس وزرای بهداشت منطقه مدیترانه شرقی برگزار شد

نشست مقدماتی کارشناسان و مدیران شصت و هشتمین نشست وزرای بهداشت منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت با حضور مدیران و کارشناسان ۲۲ کشور عضو، برگزار شد.

به گزارش ایسنا و بنابر اعلام وبدا، پیش از مراسم افتتاحیه، جلساتی تحت عنوان Pre RC با مدیریت دکتر کریستوف هاملمن، مسئول هیات رییسه دفتر منطقه ای برگزار شد، وی قوانین کلی مربوط به برگزاری نشست را مطرح و سایت مجازی طراحی شده برای استفاده و حضور سایر افراد علاقه مند معرفی شد.



در ادامه، دکتر رانا حاجه، معاون و مدیر برنامه های دفتر منطقه ای، به معرفی کلی اهداف و اهمیت دیجیتالی شدن سلامت پرداخت؛ سپس دکتر احمد مندیل، هماهنگ کننده تحقیقات و فناوری دفتر منطقه ای نیز در گزارشی مبسوط به استراتژی های موفق در این زمینه از جمله نرم افزارهای رایج در زمینه تحویل دارو و رزرو پزشک، پرداخت و اقدامات لازم جهت برنامه ریزی پیاده سازی و گسترش این ابزار جدید را شرح داد.



در این زمینه دکتر قنبری مطلق، رییس اداره سرطان وزارت بهداشت کشورمان، به بیان تجارب کشورمان در زمینه سلامت دیجیتال و بهره مندی از آن در زمان کووید ۱۹ از جمله پرونده الکترونیک سلامت، سیستم های مشاوره تلفنی، ارائه پروتکل های سلامت روان، ارائه مشاوره به زنان باردار و سالمندان، پیشگیری و مراقبت از بیماری های غیرواگیر به ویژه سرطان، و خدمات مشاوره ای برای کاهش اضطراب بیماران و داشبورد جمع آوری داده های سلامت اشاره کرد.



همچنین، دکتر اردلان، مشاور منطقه ای نظام سلامت در پایگاه های اورژانس نیز در گزارشی مبسوط به وضعیت و آمار و ارقام مهاجرین منطقه پرداخته و از کشورمان به عنوان یکی از کشورهای مهاجر پذیر یاد کرد.



در بخش دیگری نیز دکتر همتی، کارشناس اداره مراقبت بیماری های واگیر به نمایندگی از کشورمان با نظارت دکتر گویا، رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت و همکاری دکتر سروش، کارشناس اداره مراقبت بیماری های واگیر، به بیان مداخلات کشورمان در زمینه مهاجران پرداخت و بر لزوم حمایت و پشتیبانی های سازمان های بین المللی در این خصوص تاکید و همچنین تنظیم یک Regional Strategy را با همکاری سازمان جهانی بهداشت ارائه کرد. در همین راستا دکتر رانا حاجه، ضمن تشکر و استقبال از این پیشنهاد خواستار همکاری تمامی کشورها شد.



در پیش جلسه بعدی، موضوع Health for Peace from theory to action، که به پیشنهاد کشور عمان در این نشست مطرح شده بود، دکتر صالحی، استاد دانشگاه شیراز و دبیر کنگره سلامت برای صلح، به بیان مداخلات کشورمان پرداخته و شش پیشنهاد شامل برگزاری نشست های سالانه سلامت برای صلح، افزودن موضوع سلامت برای صلح در کوریکولوم آموزشی دانشجویان پزشکی و سایر رشته های سلامت، انتشار ژورنال تخصصی سلامت و صلح در منطقه و برگزاری ورکشاپ های تخصصی در این زمینه در سطح منطقه و تولید مولتی مدیا با موضوع سلامت برای صلح مطرح و پیشنهاد ایشان مورد استقبال دکتر المنظری، مدیر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت قرار گرفت.



در جلسه بعدی به معرفی کامل سایت بازدید مجازی این نشست پرداخته شد و دکتر امید محیط، مدیر فنی ارتباطات و رسانه دفتر منطقه ای مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت، امکانات این سایت را تشریح کرد.



گفتنی است، کلیه جلسات این نشست در محل اداره کل همکاری های بین الملل و با حضور دکتر نیکنام، مدیرکل همکاری های بین الملل و دکتر جعفر حسین، نماینده سازمان جهانی بهداشت در جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود.



برگزاری افتتاحیه شصت و هشتمین اجلاس وزرای بهداشت منطقه مدیترانه شرقی



در ادامه، جلسه افتتاحیه شصت و هشتمین اجلاس وزرای بهداشت منطقه مدیترانه شرقی در محل سالن حوزه وزارتی با حضور دکتر بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت کشورمان و دکتر نیکنام، مدیرکل همکاری های بین الملل وزارت بهداشت، برگزار شد.



در این جلسه، دکتر هلا زاید، وزیر بهداشت و جمعیت مصر و رییس نشست پیشین و دکتر احمد المنظری، مدیر منطقه ای مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت و دکتر تدروس ادهانوم، مدیرکل سازمان جهانی بهداشت، سخنرانی کردند.

