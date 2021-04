نقش تناسب اندام در کارکردهای اجرایی کودکان

ایسنا/خراسان رضوی محققان دریافتند که ممکن است آمادگی جسمانی، انعطاف پذیری شناختی (مهارت و توانایی ذهن برای تغییر بین دو موضوع مختلف) و نمرات بهتر با هم مرتبط باشند.

به نقل از سایکولوژی نیوز، نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که فعالیت‌های هوازی منظم برای مغز مفید است، ورزش حجم ماده خاکستری را افزایش می‌دهد، عملکرد اتصال ماده سفید را بهینه و ممکن است از کوچک‌شدن مغز جلوگیری کند.

تحقیقات گذشته در زمینه علوم اعصاب نشان داد، کودکانی که ورزش‌های هوازی انجام می‌دهند، یکپارچکی ماده سفید در آنان بهتر است و بررسی جدید، ارتباط بین آمادگی قلبی تنفسی کودکان، عملکردهای اجرایی و عملکرد تحصیلی در سنین مدرسه کودکان را مشخص می‌کند و کودکان با تناسب جسمی بیشتر نسبت به همسالان دیگر انعطاف‌پذیری شناختی بیشتری دارند.

مارک یانگوئز محقق اصلی این بررسی و همکاران وی بر این باورند که ارتباط بین عملکرد تحصیلی و تناسب قلبی تنفسی ممکن است با تغییر در انعطاف‌پذیری شناختی ایجاد شود.

محققان افزودند: هدف از این بررسی تاثیرات غیرمستقیم تناسب قلبی تنفسی بر عملکرد تحصیلی از طریق عملکردهای اجرایی بود.

در این بررسی ۱۹۳ دانش‌آموز ۸ تا ۱۲ ساله از هشت مدرسه مختلف شرکت کردند.

کارکردهای اجرایی را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد؛ مرحله اول، تناسب قلبی تنفسی کودکان با استفاده از آزمایش شاتل دویدن (آزمایش دویدن برای تخمین ظرفیت هوازی یک ورزشکار) که شرکت‌کنندگان در یک مسیر مشخص ۲۰ متر به جلو و عقب می‌دوند، است. مرحله دوم، سه جنبه کارکرد اجرایی شامل انعطاف‌پذیری شناختی و جهت‌گیری رفتار آینده، بازداری پاسخ نابجا و حافظه (توانایی ما در حفظ اطلاعات در ذهن و دستکاری آنها) است.

محققان علاوه بر شناسایی همبستگی بین تناسب قلبی تنفسی و عملکرد تحصیلی، ارتباط بین درجات مختلف تناسب قلبی تنفس و جنبه‌های خاص کارکردهای اجرایی دانش‌آموز را گزارش کردند. تمرکز اصلی این تحقیق بررسی این مورد بود که آیا تناسب قلبی‌ تنفسی از طریق عملکردهای اجرایی فردی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بر عملکرد علمی تاثیر می‌گذارد یا خیر.

نقش انعطاف‌پذیری شناختی

نتایج بررسی‌ها نقش کارکردهای اجرایی در درک رابطه بین تناسب قلبی تنفسی و عملکرد تحصیلی را نشان می‌دهد. نکته مهم اینجاست، از آنجا که انعطاف‌پذیری شناختی نقش اصلی در این محدوده سنی دارد اما همه جنبه‌های کارهای اجرایی به‌طور مساوی مشارکت ندارند. اگرچه کارکردهای اجرایی با نمرات مدرسه ارتباط دارد، اما هنگامی که به‌طور همزمان همه حوزه‌های کارکرد اجرایی در نظر گرفته ‌شوند، انعطاف‌پذیری شناختی تاثیر غیرمستقیم دارد.

جولین چانال، از محققان این بررسی عنوان کرد: با تجزیه این تاثیرات از طریق مدل میانجی آماری، ثابت کردیم که ارتباط بین تناسب قلبی تنفسی و عملکرد تحصیلی غیرمستقیم است. در حقیقت آمادگی جسمانی با کارکرد اجرایی بهتر مرتبط است و در واقع کارکردهای اجرایی بر عملکرد تحصیلی به‌ویژه انعطاف‌پذیری شناختی تاثیر می‌گذارد.

این بررسی این مفهوم را به چالش می‌کشد که برای عملکرد بهتر تحصیلی دانش‌آموزان باید آنان را مجبور به گذراندن زمان زیاد در پشت میز و کسب دانش به‌جای استراحت و بازی در خارج از خانه و یا شرکت در فعالیت‌های سازمان‌یافته قلبی تنفسی کرد.

با اثبات ارتباط بین ظرفیت‌های جسمی مانند ظرفیت قلبی تنفسی، توانایی‌های شناختی و نمرات مهم است که فعالیت بدنی و به‌ویژه ساعت‌های تربیت بدنی به نفع سایر مهارت‌ها نادیده گرفته نشود چون می‌تواند در رشد کودکان تاثیر منفی داشته باشد.

این یافته‌ها به رهبری محققان دانشگاه ژنو سوئیس و به صورت آنلاین در مجله Medicine and Science in Sports and Exercise منتشرشده است.

انتهای پیام