الجزیره در گزارشی به بررسی جدیدترین فیلم و سریال‌های نتفلیکس پرداخته است.

به گزارش ایسنا در تولیدات جدید نتفلیکس ساختار انیمیشن، فیلم علمی تخیلی و ژانر وحشت نیز دیده می‌شود.

در ادامه با چهار محصول جدید نتفلیکس آشنا می‌شوید:

زنی پشت پنجره (The Woman in the Window)

«زنی پشت پنجره» فیلمی است که کرونا سبب تاخیر در پخشش شد. این فیلم در ابتدا قرار بود در سال ۲۰۱۹ به پخش برسد اما بعد وعده پخشش در سال ۲۰۲۰ داده شد اما به خاطر کرونا در نهایت در می سال ۲۰۲۱ به پخش رسید.

داستان فیلم درباره زن روانشناسی است که به دلیلی تنهایی و افسردگی ماه هاست از خانه خارج نشده و حساب روزهایش را از دست داده است.

«زنی پشت پنچره» فیلمی همراه با هیجان و تعلیق به کارگردانی جو رایت و نویسندگی تریسی لتس، برگرفته از رمانی به همین نام است که در سال ۲۰۱۸ منتشر شده. ایمی آدامز، گری اولدمن و آنتونی مکی از بازیگران این فیلم هستند.

کاستلوانیا (Castlevania)

فصل چهارم سریال «کاستلوانیا» در ۱۲ می منتشر شد و طرفداران کارهای انیمیشنی را خوشحال کرد. این انیمیشن بر اساس بازی‌های ویدیویی ژاپنی با همین نام ساخته شده است. این انیمیشن که پخش آن از سال ۲۰۱۷ آغاز شده، در ابتدا قرار بود به صورت یک فیلم ساخته شود اما در نهایت با تاثیر پذیری زیادی از بازی ژاپنی به صورت سریال روانه بازار پخش شد.

کنت دراکولا خون آشامی است که پس از سوزانده شدن همسرش به اتهام جادوگری، اعلام می‌کند که از تمام ساکنان والاشیا انتقام می‌گیرد. او ارتشی از شیاطین را گرد آورده و باعث ترس و وحشت مردم شده است.

اکسیژن (Oxygen)

فیلم علمی ـ تخیلی «اکسیژن» نیز از محصولات جدید نتفلیکس است که در ماه جاری منتشر شده است. این فیلم به کارگردانی الکساندر آجا تولید مشترک آمریکا و فرانسه است. «اکسیژن» فیلمی علمی تخیلی با آمیزه‌ای از ترس و وحشت است. داستان فیلم درباره زنی است که خود را درون یک محفظه برودتی می ‌یابد و نمی‌داند کیست و چگونه در آنجا جای گرفته است. او در محفظه‌ای به اندازه یک تابوت گیر کرده و اکسیژن نیز رو به پایان است. او باید حافظه‌اش را به دست آورده و راهی برای خروجش بیابد.

(Love.. Death.. Robots)

«عشق... مرگ... روبات»

سریال «عشق... مرگ... روبات» کارتونی است که فصل اولش در ۱۸ قسمت در سال ۲۰۱۹ منتشر شد و فصل دوم آن در هشت قسمت به تازگی منتشر شده است. این کارتون بازسازی از فیلم علمی ـ تخیلی (Heavy Metal) محصول سال ۱۹۸۱ است. این سریال توسط جاشوا دون، دیوید فینچر، جنیفر میلر و تیم میلر ساخته شده است. «عشق... مرگ... روبات» در هر قسمت موضوعی جداگانه دارد و در کمتر از ۱۷ دقیقه منتشر می‌شود. سه عنوان عشق، مرگ و روبات که در نام اثر آورده شده، موضوعات قسمت‌های مختلف سریال را تشکیل می‌دهند.

انتهای پیام