با بهترین بازی های آیفون در سال 2021 آشنا شوید

گوشی‌های آیفون اپل از محبوب‌ترین گوشی‌های هوشمند بازار هستند و سخت افزار مناسب این گوشی‌ها باعث شده تا برای اجرای بازی یک گزینه ایده‌آل باشند. فروشگاه اپ اسور مملو از انواع و اقسام بازی‌هاست و تعداد این بازی‌ها به حدی زیاد است که حتی می‌تواند باعث سردرگم شدن کاربران شود.

به گزارش ایسنا بنابر اعلام دیجی رو، در ادامه قصد داریم تا تعدادی از بهترین بازی‌های عرضه شده برای آیفون را معرفی کرده و شما را در انتخاب یک بازی مناسب یاری کنیم. با ما همراه باشید.

بهترین بازی های آیفون در سال 2021

Forgotten Anne

اگر از علاقه‌مندان انیمه‌های ژاپنی باشید، حتماً از Forgotten Anne خوشتان خواهد آمد. این بازی در سبک ماجرایی و به صورت دو بعدی ساخته شده و از مهمترین نکات آن می‌توان به طراحی تک تک صحنه‌ها و کاراکترها با دست اشاره کرد. در واقع، سازندگان بازی به همان سبک تولید انیمه، این بازی را طراحی کرده‌اند و این موضوع با همان نگاه اول نیز کاملاً مشهود است. روند گیم‌پلی پیچیدگی خاصی ندارد و همانند تمام بازی‌های ماجرایی معمایی استاندارد است. داستان نیز یکی از دیگر از بخش‌های بارز Forgotten Anne است و می‌تواند شما را تا انتهای بازی با خود همراه کند. خلاصه اینکه دوست‌داران انیمه نباید این بازی را از دست بدهند.

Need For Speed: No Limits

بازی‌های سبک ریسینگ همواره از محبوب‌ترین بازی‌ها در پلتفرم‌های مختلف بوده‌اند و پلتفرم موبایل نیز از این قاعده مستثنی نیست. در بین بازی‌های ریسینگ، سری نید فور اسپید از شناخته‌شده‌ترین نام‌هاست و تقریباً همه بازی بازها با آن آشنایی دارند. با اینکه نید فور اسپید در دوران سیستم عامل‌های جاوا و سیمبیان نیز نسخه‌های مختلفی را شامل می‌شد اما اوج محبوبیت این سری را در گوشی‌های هوشمند و با بازی Need For Speed: No Limits شاهد هستیم. این بازی مملو از آیتم‌ها، مراحل، آپگریدها و ... است و مطمئن باشید به این زودی‌ها تمامی ندارد! گرافیک بازی نیز همانند انتظار در سطح بسیار بالایی قرار دارد و از برجسته‌ترین نمونه‌ها در بین عناوین موبایلی است. EA یک خط داستانی نسبتاً جذاب هم برای Need For Speed: No Limits در نظر گرفته که باعث می‌شود انگیزه بیشتری برای ادامه دادن مراحل داشته باشید.

eFootball PES 2021

وقتی صحبت از بازی‌های ورزشی به ویژه فوتبال به میان می‌آید، PES (اخیراً با نام eFootball PES) یکی از اولین نام‌هایی است که به ذهن می‌آید. این سری از بازی‌ها قدمتی بسیار طولانی داشته و هنوز هم طرفدارن متعصب و پر و پا قرصی دارند. کمپانی ژاپنی کونامی به عنوان سازنده این مجموعه از بازی‌ها، در سال‌های اخیر توجه ویژه‌ای به پلتفرم‌های موبایل داشته و از همین رو بازی فوتبالی خود را هم به بهترین شکل ممکن برای آیفون عرضه کرده است. eFootball PES 2021 نام آخرین بازی عرضه شده از این سری بر روی گوشی‌های آیفون است که کیفیت بسیار بالایی داشته و می‌تواند لحظات مفرح و مهیجی را برایتان به ارمغان بیاورد. مطمئناً طرفداران فوتبال این بازی را تا آمدن نسخه جدیدتر، روی گوشی خود نگه خواهند داشت!

Golf Blitz

Golf Blitz نام یک بازی خلاقانه برای آیفون است که توانسته نظر مثبت کاربران را به خود جلب کند. همان‌طور که از نام بازی مشخص است، ایده اصلی از ورزش گلف گرفته شده اما باید گفت روند آن بسیار جالب و چالش برانگیز طراحی گردیده است. در هر مرحله از این بازی، یک زمین گلف به شکل یک پازل پیش روی خود خواهید داشت و هدف شما انداختن توپ داخل چاله با کمترین ضربه ممکن است. Golf Blitz از لحاظ ظاهری کاملاً ساده اما در عین جذاب است و همان‌طور که گفتیم هدف اصلی سازندگان طراحی مسیرهای چالش برانگیز و پازل‌های جذاب بوده و نه گرافیک واقع‌گرایانه و شبیه‌سازی ورزش گلف.

در این متن کوتاه سعی کردیم تا شما را با تعدادی از بهترین بازی های آیفون در سال 2021 آشنا کنیم. اما اگر این چند بازی نتوانستند رضایتتان را جلب کنند و به دنبال تجربه‌های بیشتر و بهتری هستید، پیشنهاد می‌کنیم سری به دیجی رو زده و متن کامل معرفی بهترین بازی های آیفون را که به تازگی در این وب سایت منتشر شده مطالعه کنید.

انتهای رپرتاژ آگهی