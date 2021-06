انتشار کتاب جدیدی از نویسنده «آتش و خشم»

نویسنده کتاب پرفروش و افشاگرانه «آتش و خشم» ماه آینده کتاب جدیدی را روانه بازار خواهد کرد.

به گزارش ایسنا و به نقل از نشنال، «مایکل وولف» نویسنده کتاب افشاگرانه و پرفروش «آتش و خشم» که در سال ۲۰۱۸ به مسائل گوناگونی از پشت پرده کاخ سفید در دوران ریاست‌جمهوری ایالات متحده آمریکا پرداخته بود، کتاب جدیدی را در ماه آینده منتشر خواهد کرد.

بر اساس اعلام آسوشیتدپرس، کتاب جدید «وولف» که «سقوط: روزهای پایانی ریاست‌جمهوری ترامپ» (Landslide: The Final Days of the Trump Presidency) نام دارد در بیست و هفتم جولای منتشر خواهد شد.

ناشر این اثر در بیانیه‌ای اعلام کرد: « وولف در این کتاب داستان چهار سال ریاست ترامپ و ماه‌های پایانی اداره کشور توسط او در شرایط پرآشوب را روایت می‌کند.»

نخستین‌ کتاب «وولف» در رابطه با «ترامپ» در ژانویه سال ۲۰۱۸ منتشر و به سرعت به اثری پرفروش تبدیل شد.

«ترامپ» در همان سال ادعای «وولف» درباره این‌که او به این نویسنده اجازه دسترسی به منابع کاخ سفید را داده است رد کرد و در توئیتر کتاب «آتش و خشم» را به عنوان اثری مملو از دروغ، اطلاعات نادرست و منابعی که وجود ندارند معرفی کرد. وکیل «ترامپ» نیز در آن زمان نامه‌ای برای توقف چاپ این اثر برای ناشر کتاب فرستاد و آن را به شکایت به جرم افترا تهدید کرد؛ اقدامی که سبب افزایش محبوبیت «آتش و خشم» شد.

