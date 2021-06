رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه از تداوم ممنوعیت مودم و آزاد شدن واردات سوئیچ خبر داد و گفت: این ممنوعیت به دلیل حمایت از تولید داخل سوئیچ دو لایه و سه لایه اعمال شد، اما در نهایت مشخص شد نیاز کشور را پوشش نمی‌دهد و سال گذشته هم در مورد لوازم کامپیوتر و قطعات این اتفاق افتاد.

محمد فرجی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به ممنوعیت واردات سوئیچ از فروردین ماه اظهار کرد: در جلساتی که در این رابطه برگزار شد، طی تفاهم‌نامه با سندیکای تولیدکنندگان مخابرات مقرر شد کالای تولیدی با تاییدیه‌های داخلی و خارجی برای کنترل کیفیت در اختیار صنف رایانه قرار بگیرد و در صورت تایید، به اعضای صنف معرفی شود. بنابراین زمانی که تولید این کالا به لحاظ کمی و کیفی مناسب باشد از آن‌ها حمایت همه جانبه خواهد شد.

رئیس اتحادیه صنف فناورات رایانه از افزایش عجیب و غریب قیمت سوئیچ در این مدت خبر داد و گفت: این محصول مورد نیاز سازمان‌های دولتی و خصوصی بزرگ است در افزایش قیمت آن باعث ضایع شدن بیت المال می‌شد.

به گفته وی بر اساس پروانه بهره برداری سه واحد تولیدی که در جلسه بودند، مجموع تولید آنها بیش از ۴۷۰۰ بود، اما نیاز کشور فقط به یکی از مدل‌های سوئیچ سالانه حدود صد هزار عدد است. باید این نکته هم در نظر گرفته شود که رقم ذکر شده در پروانه بهره برداری حداکثر توان تولیدی کارخانه در صورت تامین مواد اولیه و سایر نیازهای تولید است. چند شرکت دیگر هم پروانه تولید گرفتند اما هنوز ادعای تولید ندارند.

فرجی در ادامه ابراز امیدواری کرد که در آینده این کالای هایتک از کشور صادر تا منجر به کاهش ارزی وجود اشتغال شود.

ایران یک صادرکننده مهم کیس در منطقه

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه همچنین درباره اینکه چرا کالاهای حوزه آی تی چندین بار با ممنوعیت‌های ناگهانی و غیر کارشناسی مواجه شده‌، اظهار کرد: کالاهای این حوزه کالاهای هایتک تخصصی است و ممکن است مسئولان مربوطه در وزارت صمت توانایی ممیزی در این رابطه را نداشته باشند و به بازدید از کارخانه اکتفا کنند. این در حالیست که کالاهای این حوزه بسیار پیچیده‌تر از محصولاتی مثل تلویزیون است که شاید کالای پیچیده‌ای محسوب شود. اما همین تلویزیون فقط یک برد، ال ای دی و قاب است. اما همین ساخت سوئیچ به توان و تکنولوژی پیچیده ای نیاز دارد.

وی با اشاره به توان بالای تولید کنندگان داخلی در تولید کیس، گفت: در حال حاضر ایران در تولید کیس در دنیا حرف برای گفتن دارد و به کشورهای اطراف صادر می‌کند. البته این کالاها هم هایتک محسوب نمی‌شود. در حوزه تولید موس و کیبورد هم اقدامات خوبی انجام شده است.

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه با بیا اینکه سوئیچ در شبکه‌ها نقش مهمی دارد و حتی می‌توان انواع دسترسی‌ها و پهنای باند هر سیستم را با استفاده از آن تعریف و مشخص کرد، تصریح کرد: بنابراین کالای بسیار پیچیده‌ای است و به نظر نمی‌رسد حداقل در چند سال آینده کسی بتواند نرم افزار آن را بنویسد یا کالا را تولید کند. پس حتی اگر کسی توان و قدرت اجرایی دارد که بتواند با برند خارجی همکاری کند و قطعات آن را وارد و مونتاژ کند، از نطر من تولیدکننده است و حداقل به ۲۰۰ کارگر نیاز دارد.

ممنوعیت واردات مودم به نام تولیدکننده، به کام قاچاقچی

فرجی همچنین در پاسخ به سوالی درباره جدیدترین وضعیت ثبت سفارش مودم نیز اظهار کرد: واردات مودم همچنان ممنوع است. تنها نتیجه این ممنوعیت، به جای حمایت از تولید کننده، حمایت از قاچاقچی بوده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه عده‌ای در حال حاضر از شعارهای سال سوء استفاده می‌کنند وام و ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند و بعد هم می‌بینیم نتیجه خاصی حاصل نشده است.

گفتنی است که این مقام صنفی فروردین ماه امسال نیز از ممنوعیت واردات مودم از سال ۱۳۹۶ برای حمایت از تولید داخل، خبر داد که باعث افزایش ۴ برابری قیمت انواع مودم شده است.

همچنین سال گذشته هم ثبت سفارش کالاهای ضروری IT بسته شد، در حالی که، طبق گفته درست اندرکاران این بخش، برخی کالاهای IT مانند سی پی یو تنها توسط دو کمپانی Intel و AMD در جهان تولید می‌شوند و تکنولوژی برخی دیگر از کالاهای صنعت IT همچون هارددیسک، مادربرد و کارت گرافیک تنها در انحصار سه یا چهار کشور در جهان است و سایر کشورها، اقلام و نیاز IT خود را از میان تولیدات همین کشورها تامین می‌کنند.

