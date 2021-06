یک کتاب جدید که توسط مایکل بیندر خبرنگار آمریکایی نوشته شده فاش می‌کند، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری سابق به مسؤولان ارشد دولتش دستور داده بود "جمجمه‌های تظاهرکنندگانی که تابستان گذشته در اعتراض به مرگ جورج فلوید، شهروند سیاهپوست آفریقایی تبار آمریکا به خیابان‌ها رفتند را خرد کنند".

به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه ایندیپندنت انگلیس، کتاب مایکل بیندر، خبرنگار روزنامه وال استریت ژورنال نشان می‌دهد، خشم دونالد ترامپ از مشاهده تظاهرکنندگانی که شعار جان سیاهپوستان مهم است را در خیابان‌ها سرمی‌دادند از حالت عصبانیت به چیزی بسیار وحشتناک‌تر رسیده بود.

این کتاب که تحت عنوان "روشن است که ما این انتخابات را بردیم: جزئیات داستان شکست ترامپ" ( Frankly, We Did Win This Election: The Inside Story of How Trump Lost) منتشر شده، نشان می‌دهد، ترامپ خطاب به مسؤولان ارشد دولتش گفته بود: "این راهی است که باید آنها برخورد کنید جمجمه‌هایشان را خرد کنید!"

طبق گفته این نویسنده، ترامپ در مناسبت دیگری از ارتش خواست تظاهرکنندگان را هدف بگیرند. او همچنین خطاب به مقامات امنیتی در چندین مناسبت و چندین بار گفته بود: "به آنها تیراندازی کنید!" زمانی که بیل بار دادستان کل و مایک میلی،‌ رئیس ستاد مشترک ارتش به اوامر او اعتراض کردند تلاش کرد بیشتر توضیح دهد و گفت: "بسیار خب به پاهایشان شلیک کنید یا دست‌هایشان. اما با آنها با شدت برخورد کنید!"

این روزنامه می‌افزاید، اینها دستوراتی ترسناک و بچگانه در آن واحد بودند و اینکه از شخصی مثل ترامپ اعلام شوند جای تعجب ندارند زیرا ترامپ به جای صرف نظر کردن از این تصمیم زمانی که شخصی مثل بیل بار اشاره کرد، صدور چنین دستوراتی درباره حمله انتقام‌جویانه شدید به معترضان امری غیراخلاقی است، ترامپ درباره میزان خشمی که باید در برابر معترضان در پیش بگیرد به جای اجرای معیار شایسته و درست در تعامل با شهروندان مسالمت‌جو که به دنبال حقوق قانونی‌شان هستند، صحبت کرد.

ایندیپندنت می‌افزاید: بیماری‌های روحی و روانی ترامپ که کار سیاست هم می‌کرد عواقب خطرناکی برای میلیون‌ها انسان داشت که کمترین آنها کودکان مهاجرانی بودند که آنها را از پدر و مادرهایشان جدا کرد و آنها را در قفس‌هایی زندانی کرد. خانواده‌هایی که به دلیل اعمال ممنوعیت سفر از کشورهای غالبا مسلمان از هم پاشیدند و اگر تلاش‌های کنگره و سیستم قضایی نبود اوضاع بسیار بدتر می‌شد.

این روزنامه در پایان می‌نویسد: آمریکا احتمالا دفعه بعد وقتی فرصتی به افرادی از دار و دسته ترامپ داده شود که استراتژی، تصمیم و قدرت را برای حکومت کشور به دست بگیرد، به همین اندازه خوش‌شانس نباشد. موسساتی که دموکراسی آمریکا به شکل اساسی نجات داده کاملا مقابل آزمایشی جدید قرار خواهند گرفت.

