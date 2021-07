نیم میلیون چینی خواستار تحقیقات سازمان بهداشت جهانی درباره آزمایشگاهی در آمریکا شدند

بر اساس گزارش نشریه گلوبال تایمز چین، بالغ بر نیم میلیون شهروند چینی طوماری را خطاب به سازمان بهداشت جهانی امضا کرده و خواستار تحقیقات درباره فعالیتهای آزمایشگاه "فورت دتریک"( Fort Detrick ) آمریکا با هدف "پیشگیری" از پاندمی‌های آینده شدند.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، در سال ۲۰۱۹ آزمایشگاه موسوم به "انستیتوی تحقیقات پزشکی ارتش آمریکا در زمینه بیماری‌های عفونی" (USAMRIID) در پایگاه فورت دتریک ایالت مریلند این کشور برای مدت کوتاهی بعد از یک بازرسی از سوی مرکز پیشگیری و کنترل بیماری آمریکا تعطیل شد.

این آزمایشگاه اعلام کرد، دلیل تعطیل شدنش "مسائل زیرساختی مداوم مربوط به آلودگی زدایی فاضلاب" بوده است.

نشریه گلوبال تایمز در این توضیح اظهار تردید کرده و گفت، یک مطالعه در ماه ژوئن از سوی یک برنامه وابسته به نهاد موسوم به "انستیتوهای ملی سلامت"، تحت عنوان برنامه تحقیقاتی " All of Us" اظهار کرد که ویروس کووید-۱۹ احتمالا از زمان دسامبر ۲۰۱۹ در آمریکا بوده است.

در پیش نویس این نامه تهیه شده از سوی شهروندان چینی آمده است: "در پاییز ۲۰۱۹ کمی قبل از بروز همه گیری کووید-۱۹ یک حادثه نشت در این آزمایشگاه رخ داده، با این حال اطلاعات دقیق این حادثه توسط آمریکا تحت بهانه های مربوط به امنیت ملی محرمانه نگه داشته شده اند.

این نامه متذکر شد که چین به ویروس شناسان غربی و نمایندگان رسانه‌های آمریکایی اجازه بازدید از انستیتوی ویروس شناسی ووهان را داد، در حالی که آمریکا چنین اقدامی را متقابلا در قبال فورت دتریک انجام نداده و هیچ داده ای نیز با "کشورهایی نظیر چین که مستقل از نفوذ ژئوپلتیکی آمریکا هستند" به اشتراک نگذاشت.

ماه ژانویه، یک گروه از کارشناسان بین المللی در راستای یک تحقیق درباره منشاهای کووید-۱۹ به شهر ووهان سفر کردند. سازمان بهداشت جهانی گزارشی را در این خصوص تهیه کرده و گفت، نشت کروناویروس جدید از یک آزمایشگاه در شهر ووهان، اولین کانون شیوع کووید-۱۹، بعید است.

