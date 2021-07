ترامپ: پنس شجاعت نداشت/ مک کانل یک احمق و پخمه است

بر اساس گزارش ها دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در مصاحبه ای در ماه مارس بر سر کتاب جدیدش، مایک پنس، معاونش در دوره ریاست جمهوری را از بابت فقدان "شجاعت" مورد انتقاد قرار داده و میچ مک کانل، رهبر جمهوریخواهان سنا را یک شخص "احمق" و "پخمه" توصیف کرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، دونالد ترامپ چند ماه پیش از محل ملکش در مارالاگو با نویسندگان کتاب موسوم به "من به تنهایی می توانم آن را درست کنم" که بخشهایی از این کتاب را در اختیار ونیتی فیر قرار دادند، درباره آخرین روزهای دولتش صحبت کرد.

این فرمانده سابق کل قوای آمریکا در این مصاحبه بر اساس گزارشها بار دیگر بر ادعایش درباره این که انتخابات ریاست جمهوری 2020 را از او دزیده اند و این انتخابات با تقلب همراه بوده تاکید کرده و آن را "بزرگترین تقلبی که تا کنون در این کشور رخ داده" خواند و به آنهایی که به زعم وی در بازیابی عدالت کوتاهی کردند حمله کرد.

بر اساس یک بخش این کتاب، در حالی که ترامپ به محکوم کردن بیل بار، دادستان کل سابق آمریکا به خاطر کوتاهی در انجام اقدامی در قبال آن پرداخت اما معاونش را نیز فاقد شجاعت در انجام "آنچه درست بود" خواند.

ترامپ خاطر نشان کرد: اگر مایک پنس شجاعت پس فرستادن آن نزد مجالس قانونگذاری را داشت از نظر من شما با نتیجه ای متفاوت مواجه میشدید. من فکر می کنم معاون رئیس جمهور باید از قانون اساسی آمریکا محافظت کند.

ترامپ اضافه کرد: من معتقد نیستم او قرار است مجسمه ای باشد که این آرا را از ایالات می گیرد و فورا آنها را تحویل میدهد. اگر شما تقلبی می بینید من اعتقاد دارم که وظیفه دارید یکی از چند کار مرتبط با آن را انجام دهید.

ترامپ بر اساس گزارشها پرونده توماس جفرسون و انتخابات 1800 را یاد آوری کرد زمانی که شمارش آرای جورجیا تقریبا به قیمت از دست رفتن پیروزی او در انتخابات تمام شد. ترامپ اضافه کرد که زمانی که جفرسون دریافت گواهی مربوط به انتخابات جورجیا ناقص است گفت که "ما آرای ایالت بزرگ جورجیا را برمیداریم" و "او این آرا را برای خودش و رئیس جمهور برداشت".

ترامپ ادامه داد: بنا بر این من گفتم مایک تو میتوانی توماس جفرسون باشی یا تو می توانی مایک پنس باشی.

ترامپ در همین مصاحبه همچنین پل راین رئیس سابق مجلس نمایندگان آمریکا را هم محکوم کرده و او را "اسما جمهوریخواه بزرگ" (Republican in Name Only) خواند. او همچنین ادعا کرد که میچ مک کانل "شخصیت ندارد" و فاقد "غریزه سیاسی کشنده" است. او بر اساس گزارشها مک کانل را به خاطر خودداری از لغو اطاله دادرسی به منظور به تصویب رساندن قوانین جمهوریخواهان و کوتاهی در قانع کردن سناتور جو مانچین از ویرجینیای غربی برای تغییر دادن حزبش مورد نکوهش قرار داد.

ترامپ گفت: او یک فرد احمق است. من فکر نمی کنم او به اندازه کافی باهوش باشد. من تلاش کردم میچ مک کانل را متقاعد کنم که از شر اطاله دادرسی خلاص شویم و به آن پایان دهیم تا همه چیز را به نتیجه برسانیم و او یک پخمه بود و این کار را نکرد.

نویسندگان این کتاب ادعا کردند که ترامپ گفت خواستار آن بوده که حامیانش در اطراف ساختمان کنگره صرفا تجمع کنند و هرگز نمیخواسته که آنها وارد ساختمان کنگره شوند.

انتهای پیام