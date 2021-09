برگزاری نخستین کنفرانس بین المللی تجزیه و تحلیل داده های آماری سالانه در مازندران

ایسنا/مازندران رییس دانشگاه ادیب مازندران گفت: نخستین کنفرانس بین المللی تجزیه و تحلیل داده های آماری سالانه با همکاری دانشکده‌های علوم انسانی، فنی و مهندسی برجسته کشور و همچنین دانشگاه‌ها، سازمان‌ها، پارک‌ها و نهادهای علمی، پژوهشی و اجرایی مختلف بین‌المللی برگزار می‌شود.

عباسعلی بهاری اردشیری اظهارکرد: نخستین دوره این کنفرانس‌ها با محوریت تحول علم داده در کسب و کار (The Transformation of Data Science in Business) در روزهای ۲۹ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ باهمکاری موسسه آموزش عالی ادیب مازندران، انجمن ایرانی تحقیق در عملیات و مرکز علمی تقدیس برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه علم داده دانشی است که به کشف دانش و آگاهی از داده‌های می‌پردازد، تصریح کرد: علم داده از ترکیب مباحث در محورهای مختلف بوجود آمده که تعدادی از این محورها عبارتند از ریاضیات، آمار، علوم کامپیوتر، مهندسی داده و غیره بوده و هدف آن، یافتن مفاهیمی از داده‌ها و تولید محصولات داده محور است.



رییس دانشگاه ادیب مازندران خاطرنشان کرد: حسابداری،مدیریت ، اقتصاد، آموزش و پرورش،مدیریت بحران و پدافند غیرعامل، مدیریت کشاورزی ،منابع انسانی،روانشناسی،علوم تربیتی ، تربیت بدنی، علوم ورزشی ، محیط زیست ،حمل و نقل،علوم اجتماعی،مطالعات خانواده ، راهنمایی و مشاوره - مدد کاری اجتماعی، بیمه، کودکان استثنایی ، کتابداری،جغرافیا ،علوم انتظامی،روابط سیاسی و علوم سیاسی از جمله محورهای این کنفرانس است.

وی همچنین از فقه و حقوق اسلامی، حقوق کنسولی،علوم قضایی ، فقه و اصول اسلامی ، فلسفه، الهیات و معارف اسلامی ، معارف اسلامی ،علوم قرآن و حدیث ، تربیت معلم قرآن مجید ، زبان و ادبیات فارسی، آموزش زبان انگلیسی، هنر و پژوهش معماری ،تاریخ،فناوری در مهندسی صنایع ،فناوری در مهندسی مکانیک، فناوری در مهندسی برق ، فناوری در مهندسی عمران، مهندسی فناوری اطّلاعات، فناوری در مهندسی شیمی، فناوری در مهندسی پزشکی ،فناوری در مهندسی پلیمر ،فناوری در مهندسی هوا فضا - فناوری در مهندسی نفت ، فناوری در مهندسی معماری ،فناوری در مهندسی مواد ، فناوری در صنایع ایمنی، فناوری در مخابرات دریایی، فناوری در ماشین ابزار ، فناوری در ماشین های کشاورزی ،فناوری در مهندسی شهرسازی، فناوری در مهندسی سیستم، فناوری در مهندسی رباتیک ، داده کاوی و یادگیری ماشین - الگوریتم‌های داده کاوی،ادغام داده کاوی، فرآیند داده کاوی، برنامه های داده کاوی ، نرم افزارهای داده کاوی ، الگوریتم‌های داده‌های بزرگ ، مبانی داده‌های بزرگ ،زیر ساخت‌های داده‌های بزرگ ، چارچوب‌های مدیریت داده‌های بزرگ، جستجو داده‌های بزرگ ، حریم خصوصی در عصر داده‌های بزرگ ،کاربردهای داده‌های بزرگ و غیره به عنوان محورهای نخستین کنفرانس بین المللی تجزیه و تحلیل داده های آماری یاد کرد.



بهادری افزود: علاقمندان جهت ارسال مقاله برای این همایش تا ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰ فرصت دارند و جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به سایت این کنفرانس به نشانی csda.ir مراجعه کنند.

