آموزش ساخت ایمیل با گوشی و در چند مرحله آسان

داشتن آدرس ایمیل از امور ضروری به حساب می‌رود و بهتر است چندین آدرس ایمیل از سرویسهای گوناگون داشته باشیم تا امنیت کارهای مختلف ما از امور اداری، تجاری، سرگرمی به طور مجزا حفظ شود برای اینکار می‌توانید از سرویس دهندگان مختلفی استفاده کنید .

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام فناوری اطلاعات یاران خورشید، یکی از این سرویس دهندهای قدیمی و معتبر ایمیل میلفا است که محیطی بسیار آسان، کاربردی و سریع و راحت دارد که شما در استفاده از احساس خوبی خواهید داشت علاوه بر این ساخت ایمیل بسیار آسان و بدون نیاز به هیچ دانش فنی و تنها با دادن نام و نام خانوادگی خود صاحب دو آدرس ایمیل شخصی و اختصاصی بشوید.

ایمیل چیست ؟

اول از همه اگر آشنایی زیادی با ایمیل و ساختار آن ندارید پیشنهاد می‌کنیم مقاله ایمیل چیست را از وبلاگ میلفا بخوانید. تا با مزایای داشتن ایمیل بهتر آشنا شوید.

چرا میلفا به وجود آمد؟

حدود سال ۹۱ بود که دسترسی یکی از برنامه نویسان شرکت به ایمیل یاهو بدون هیچ اخطاری قطع شد و هر چه مکاتبه کردیم هیچ پاسخی از جانب یاهو دریافت نکردیم همینجا بود که تعدادی از دامنه های شرکت نیز که با این ایمیل ثبت شده بود از دسترس ما خارج شد آنجا بود که به فکر افتادیم باید یک سرویس ایمیل مناسب برای ایرانی ها و فارسی زبانان که با خطر تحریم و عدم پاسخگویی مواجه هستند راه اندازی کنیم .

ساخت ایمیل شخصی یا استفاده از سرویس ایمیل سازمانی / ایمیل شرکتی

اگر از یک سرویس دهنده رایگان مانند جیمیل یا یاهو و یا سرویس دهندگان داخلی ایمیل تهیه کنید و ایمیل شما از یک دامنه عمومی باشد شما یک ایمیل شخصی را مالک شده اید که بعضا و بیشتر افراد نیز داری ایمیل شخصی به شکل name @ domain.com هستند که name نام انتخابی شما و domain.com نامه دامنه ای است که از آن ایمیل ساخته اید، اما در دنیای امروز بسیاری از خدمات و روابط مستلزم داشتن ایمیل معتبر سازمانی یا شرکتی است یعنی ایمیلی که از یک دامنه عمومی مانند mailfa.com,gamil.com و یا امثالهم نباشد و نام شما به شکل اختصاصی از دامنه خودتان باشد.

خوب حالا بهتر است سخن را کوتاه کنیم و به شما آموزش دهیم به چه سادگی در عرض کمتر از یک دقیقه می‌توانید نام خود را در میلفا رزرو و از ایمیل زیبای @mailfa.com خود استفاده کنید. راستی تا یادمان نرفته بگوییم که با ساخت ایمیل در میلفا دو آدرس ایمیل خواهید داشت مثلا اگر برای name @ mailfa.com ثبت نام کنید مالک آدرس ایمیل name @ mailma.ir هم خواهید بود که می‌توانید از آدرس ایمیل .ir خود برای سایتهای ایرانی و بانکهای ایرانی و یا سایت ساجات استفاده کنید.

۱.مراجعه به صفحه ساخت ایمیل : https://mailfa.com/email/create

در مرحله اول شما می‌توانید یک شماره همراه وارد کنید و یا اگر نمی‌خواهید شماره همراهی ثبت کنید گزینه عضویت بدون شماره موبایل را علامت بزنید. از این شماره همراه فقط برای ارسال اطلاعات ایمیل ساخته شده توسط شما و یا در آینده برای بازیابی رمز عبور استفاده می‌شود بنابراین استفاده از شماره همراه را حتما به شما توصیه می‌کنیم.

شما می‌توانید با یک شماره همراه صدها ایمیل بسازید و محدودیتی وجود ندارد.

۲.ورود نام و نام خانوادگی به فارسی یا انگلیسی

در مرحله دوم باید نام و نام خانوادگی یا اگر برای شرکت یا سازمانی در حال ساخت ایمیل هستید عنوان سازمان را وارد کنید. این اسامی می‌تواند فارسی یا انگلیسی باشد.

۳.انتخاب آدرس ایمیل و رمز عبور

مرحله سوم جادوگر ساخت ایمیل میلفا آدرس ایمیل جدید شما را با یک رمز مطمئن پیشنهاد می‌دهد. دقت کنید که این ایمیل و رمز هر دو توسط شما قابل ویرایش هستند .علاوه بر این می‌توانید از سایر نامهای پیشنهادی که به رنگ آبی دیده می‌شوند نیز استفاده کنید.

۴.اگر شماره همراه در مرحله اول وارد نکرده اید باید سوال امنیتی تعیین کنید.

مرحله ۴ در صورتی برای شما ظاهر می‌شود که در مرحله یک گزینه (عضویت بدون موبایل) را علامت زده باشید. اما می‌توانید بعدا و با مراجعه به صفحه تنظیمات میلفا این مقادیر را تعیین کنید این مرحله برای کمک به بازیابی رمز عبور شما در صورت فراموشی آن است. ما با داشتن پاسخ شما به پرسش امنیتی و کد پستی یا کد ملی یا هر کد ده رقمی دلخواه شما که در این مرحله وارد می‌کنید می‌توانیم در هر زمانی که مایل بودید رمز جدیدی برای شما تعریف کنیم. اطلاعاتی که در این مرحله ساخت ایمیل وارد می‌کنید را حتما در یک جای امن یادداشت و نگه داری کنید.

۵.پرداخت هزینه ناچیز خدمات یکبار برای همیشه

مرحله پنج برای پرداخت هزینه ای بسیار اندک می باشد تا ایمیل شما ساخته شود. میلفا نمایش تبلیغات نداشته و مورد حمایت هیچ سازمان یا نهاد داخلی و خارجی نیز نبوده و نیست و هزینه ای بسیار ناچیز را یکبار برای همیشه شارژ می‌کند. برای پرداخت هزینه عضویت باید رمز دوم کارت بانکی خود را داشته باشید. برای پرداخت کافی است روی گزینه مشخص شده کلیک کنید. در ضمن این مبلغ نیز در کیف پول شما در میلفا باقی مانده می‌توانید برای ارتقا حساب کاربری یا ارسال پیامک استفاده کنید.

۶.تحویل ایمیل ساخته شده

مرحله آخر و تحویل ایمیل ساخته شده . هم اکنون میلفا ایمیل شما را ساخته و اطلاعات آن را برای شما نمایش می‌دهد. اگر در مرحله اول شماره همراه خود را وارد کرده باشید در همین لحظه این اطلاعات برای شما پیامک نیز خواهد شد .

