مجله Frontiers in Dentistry مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در اول سپتامبر سال 2021 برای نمایه سازی در Scopus پذیرفته شده است.

به گزارش ایسنا، "Frontiers in Dentistr" اولین مجله دندان‌پزشکی ایرانی به زبان انگلیسی است که با نام Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences در سال ۲۰۰۴ به صورت فصل‌نامه و منظم توسط مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران راه‌اندازی شد و فعالیت خود را در ابتدا به صورت فصل‌نامه آغاز کرد و سپس به شکل ماهنامه و دو ماهنامه ادامه داد.

هدف این مجله انتشار اطلاعات به روز و با کیفیت بالا در تمام زمینه های دندانپزشکی، علوم بهداشت دهان و دندان و رشته های مرتبط است و همواره تلاش می کند تا همگام با رشد سریع نشریات حرکت نماید و در حد توان در انتشار نتایچ تلاشهای علمی که در کشورهای مختلف در این عرصه ها انجام می گیرد، کوشا باشد.این مجله در سال ۱۳۹۴ به عنوان مجله علمی پژوهشی برگزیده در هفدهمین جشنواره ابن سینا معرفی شد.

بنابر اعلام روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ از سال ۱۳۹۷ تلاش جهت ارتقای مجله و حضور در نمایه های علمی برتر جهان با تغیر نام مجله، تغییر شیوه انتشار از issue-based به article-based، دعوت از صاحب‌نظران و اساتید مطرح کشور و جهان جهت عضویت و همکاری در شورای سردبیری مجله، تغییر شیوه نامه های نگارش و افزایش کیفیت همه مراحل انتشار مقاله از ارسال تا چاپ مقاله، صورت پذیرفت که حاصل آن نمایه شدن در دادگان اسکوپوس، ارتقای کیفی مقالات، و افزایش نویسندگان بین المللی بوده است. این مجله علاوه بر نمایه شدن در دادگان مختلف ملی و بین المللی، از سال ۲۰۱۱ در دادگان Pubmed نمایه شده است.

ضریب پذیرش مقالات ۱۵ درصد بوده و کلیه مقالات، به صورت "دسترسی آزاد" (open access) برای همگان از طریق (https://fid.tums.ac.ir) قابل دانلود است.

Frontiers in Dentistry با یاری تیم حرفه ای سردبیری، داوران و نویسندگان، در اول سپتامبر سال ۲۰۲۱ برای نمایه سازی در Scopus پذیرفته شده است.

بر اساس داده های اسکوپوس، تا قبل از نمایه شدن این مجله در این دادگان بین المللی، ۸۴۵ استناد به مقالات مجله شده است و شاخص h مجله در بدو ورود عدد ۳۶ است.

