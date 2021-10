معرفی بازی It Takes Two

بازی It Takes Two برای PS۴ ساخته Hazelight Studios یکی از بهترین بازی های موجود در زمینه Co-op است که تقریبا تمامی گزینه های لازم را برای سرگرم کردن در خود دارد.

به گزارش ایسنا، بنابراعلام تک سیرو، سازنده نام آشنای این بازی آقای جوزف فارس یکی از چهره های سرشناس و معروف در میان گیمرهاست که در حال حاضر ساخت دو بازی مطرح دیگر یعنی Brothers: A Tale of Two Sons و A Way Out را در کارنامه خود ثبت کرده است. جوزف فارس پس از برگزاری سخنرانی مشهورش به یکی از چهره های مطرح در زمینه گیم های ویدیویی تبدیل شد.

اما مدت پیش بود که او در خصوص بازی جدیدش یعنی بازی It Takes Two برای PS۵ لب به سخن گشود و اعلام کرد که هرکس از این بازی رضایت کامل نداشته باشد می تواند مبلغ ۱۰ هزار دلار را دریافت نماید. اما این صحبت به ظاهر یک شوخی به نظر می رسید و هدف از آن دادن اعتماد به نفس بیشتر به بازی It Takes Two بوده است. اما با انجام این بازی به سادگی می توان به این نتیجه رسید که چرا جوزف فارس اینقدر مطمئن از اثر خود صحبت کرده است. بازی از آن دسته بازی هایی بوده که انجام آن می تواند ثابت کند که چرا بسیاری از ماها علاقه مند به انجام بازی های ویدیویی هستیم.

موضوع بازی It Takes Two برای PS۴ به گونه ای ملموس و البته مهم طراحی شده، آنجا که زن و شوهری با نام های مِی و کودی به علت اختلافاتی که با یکدیگر دارند می خواهند از هم جدا شوند. در این میان دختر این خانواده خود را مقصر دعوا و اختلافات میان پدر و مادرش می داند. پس از گریه کردن این دختر اشک های او روی دو عروسک به شکل ظاهری پدر و مادرش جاری شده که این موضوع باعث می شود تا روح پدر مادر او درون این عروسک ها دمیده شود. از این قسمت ماجراجویی های مِی و کودی برای بازگشت به بدن واقعیشان آغاز می شود که در این راه دکتر حکیم که نویسنده یک کتاب عجیب و غریب است آن ها را راهنمایی و هدایت می کند.

داستان در بازی به عنوان یک گزینه مهم به شمار می آید که تا حد قابل توجهی تلاش شده تا از هر جهت آموزنده باشد. اما در کنار داستان بازی جوزف فارس توانسته اثری را خلق کند که از نظر گیم پلی هم در جایگاه تقریبا مناسبی قرار بگیرد. اما با این اوصاف بازی It Takes Two برای PS۴ به نحوی طراحی شده که تا آخرین لحظه می تواند هیجان را در دل بازیکنان زنده نگه دارد و به سختی می توان نکته آزار دهنده یا عیبی را از این بازی پیدا کرد.

بازی شامل چند مرحله متفاوت بوه که هر یک از آن ها با یکدیگر کاملا متفاوت بوده که زمان تقریبی مورد نیاز برای انجام هر بخش ۲ ساعت است. هر کدام از بخش های موجود در این بازی از ویژگی های کاملا متفاوت با یکدیگر برخوردار هستند که این موضوع در تمامی قسمت های آن کاملا مشهود است.

این بازی در سبک اکشن ماجراجویی به صورت سه بعدی طراحی و ساخته شده که محدود کردن آن به سبک و دسته بندی بدون در نظر گرفتن داستان غنی این بازی یک نوع بی احترامی به خلاقیت آن است. به این علت که بازی It Takes Two برای PS۵ مشابه بسیاری از بازی های موجود به هیچ عنوان خود را درگیر مرز بندی های شخصی نکرده و هیچ چگونه ترسی از ارائه محتوای خلاقانه و متنوع ندارد. به عنوان مثال در بخشی از این بازی در صورت بروز کوچک ترین اشتباهی می تواند شما را طعمه ای لذیذ برای سمورها کند یا در قسمتی دیگر مبارزه ای جانانه میان شما و یک سنجاب روی هواپیما صورت می گیرد که سبک آن بسیار مشابه با بازی های فایتینگ است. در میان مبارزه با سنجاب علاوه بر زدن مشت و لگد شاهد پرتاب هادوکن نیز خواهید بود که این موضوع بسیار به جذابیت این بازی می افزاید.

برای مشاهده قیمت و خرید بازی به وبسایت تک سیرو مراجعه کنید.

انتهای رپرتاژ آگهی