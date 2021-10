سندرم اضطراب کرونا چیست؟

با کمترشدن قرنطینه و محدودیت‌ها در اقصی‌نقاط جهان، برخی مـردم بازگشت به زندگی «عادی» را دشوار می‌دانند. بازگشت به بیرون از قرنطینه و مواجهه با دیگران مفهومی است که باعث افزایش ترس و اضطراب بسیاری از افراد می‌شود.

به گزارش ایسنا، روزنامه «فرهیختگان» در ادامه نوشت: در ابتدا اکثرمان آماده ابتلا بودیم و ترس و نگرانی رویارویی با این ویروس را تجربه کردیم. با این وصف، محققان متوجه شده‌اند که مجموعه بخصوصی از صفات و خصوصیات در مقیاس بزرگی میان افراد سرایت و شیوع می‌یابد.

علی‌رغم توزیع واکسن و کاهش کلی شیوع کووید، برخی افراد درحال تجربه چیزی هستند که متخصصان آن را سندرم اضطراب کووید (Covid Anxiety Syndrome) یا (CAS) می‌نامند.

سندرم اضطراب کووید چنین تعریف می‌شود:

- بررسی غیرطبیعی علائم کووید

- اجتناب از اماکن عمومی

- وسواس تمیزکاری

- سایر رفتارهای غیرمعمول

اکنون محققان نگرانی خود را مطرح کرده‌اند که رفتارهای اجتنابی و پریشانی وسواس‌گونه، مانند مقاومت در برابر استفاده از حمل‌ونقل عمومی یا ساعت‌ها وقت صرف کردن برای تمیزکردن و ضدعفونی‌سازی خانه، حتی با کنترل کووید هم به‌سرعت فروکش نمی‌کند.

داده‌های ژوئن ۲۰۲۰ (از حدود ۵۰۰ شرکت‌کننده) نشان داد که سندرم اضطراب کووید سطح اضطراب رایج و افسردگی عمومی بیش از سایر عوامل - مانند ویژگی‌های شخصیتی و اضطراب سلامت عمومی - محتمل است.

همان محققان داده‌های اولیه‌ای را از نظرسنجی‌های خودسنجی از نزدیک به ۳۰۰ بزرگسال در بریتانیا جمع‌آوری کرده‌اند و اظهار می‌کنند که سندرم اضطراب کووید پیش‌زمینه‌ساز اصلی اضطراب تعمیم‌ یافته و علائم افسردگی در تمام طول مدت همه‌گیری بوده است.

علائم این سندرم با سایر بیماری‌های روانی مانند اضطراب، اختلال «استرس پس از سانحه» (PTSD) و «وسواس فکری-عملی» (OCD) مشابهت‌هایی دارد.

علائم سندرم اضطراب کووید

چند نشانه وجود دارد که نشان می‌دهد شما مبتلا به سندرم اضطراب کووید هستید یا خیر، و ممکن است لازم باشد کمک و همراهی بیشتری دریافت کنید:

۱. فکر شما درباره هر چیزی جز کرونا دچار مشکل است.

۲. اضطراب شما زندگی روزمره شما را مختل ساخته است مثلا رفتن به محل کار یا خرید موادغذایی برای شما مشکل است، حتی با ریسک کم.

۳. در مواقعی که لازم نیست، خود را از دیگران جدا و قرنطینه می‌کنید.

۴. نسبت به همه‌گیری کووید، احساس ناامیدی یا حزن دارید.

۵. برای خوابیدن دچار مشکلید.

۶. علائم جسمی غیرمعمولی همچون سردردهای مکرر، تپش قلب یا معده‌درد را تجربه می‌کنید.

شایان ذکر است در افراد مبتلا، این سندرم اضطراب، مواردی مانند استرس پس از سانحه، استرس عمومی، اضطراب، اضطراب سلامت و در برخی موارد، افکار خودکشی را افزایش می‌دهد.

چه موقع احساسات اضطرابی به حالت عادی گذشته برمی‌گردند؟

اگر نگران هستید که ممکن است با سندرم اضطراب کووید یا یک اختلال اضطرابی دیگر دست‌وپنجه نرم کنید، سوالات زیر را از خود بپرسید:

۱. آیا واکنش‌های من با خطر یا تهدیدهای احتمالی متناسب است؟

۲. آیا عزیزانم به اندازه نگرانی، ترس و اجتناب من، ابراز نگرانی می‌کنند؟

۳. آیا از دستورالعمل‌های محلی (پروتکل‌ها) برای اجتناب از قرارگرفتن در معرض ویروس کرونا، مانند رعایت فاصله اجتماعی، گذاشتن ماسک و شستن دست‌ها، تبعیت می‌کنم؟ یا آیا برای اجتناب از برخورد با افراد و موقعیت‌هایی که نیازی به رعایت آنها نیست، از مسیر خود خارج می‌شوم؟

اگر متوجه شدید که سطح اضطراب شما با هیچ‌یک از تهدیدهای احتمالی متناسب نیست، زمان آن فرا رسیده که از یک متخصص کمک بگیرید.

علل سندرم اضطراب کووید

محققان اظهار می‌کنند که برای برخی، قرنطینه، ترس از ابتلا به کووید-۱۹ و عدم اطمینان از بیمار بودن یا نبودن و بلاتکلیفی در تمام طول همه‌گیری، ممکن است به گروهی از علائم اشاره داشته باشد که سندرم اضطراب کووید را تشکیل می‌دهند.

با توجه به «پنج عامل بزرگ شخصیت» می‌توان طبق تحقیقات گفت افرادی که دارای سطح بالایی از روان‌رنجوری هستند ممکن است شانس بیشتری برای ابتلا به سندرم اضطراب کووید داشته باشند. در مقابل، کسانی را که بسیار برون‌گرا، سازگار و روراست هستند ممکن است خطر کمتری تهدید کند.

علاوه‌بر این، افراد مبتلا به وسواس نیز ممکن است بیشتر درمعرض خطر باشند، زیرا نگرانی‌های ناشی از کووید-۱۹ ممکن است این بیماری را تقویت کند.

محققان می‌پندارند که گروهی از افراد (واکسینه‌شده یا واکسینه‌نشده) دائما نگران کووید بوده و از هرچیزی که ممکن است خطر ابتلای آنها را افزایش دهد، اجتناب می‌کنند. بااین‌حال، تحقیقات فقط در مراحل اولیه است و عوامل پیچیده مختلفی باید درنظر گرفته شود.

سایر عوامل موثر

ذیلا عوامل دیگری که ممکن است در ایجاد سندرم اضطراب کووید نقش داشته باشند، مذکور آمده است:

۱. پایین‌بودن آستانه تحمل بلاتکلیفی: تحمل فرد درمورد عدم‌قطعیت و بلاتکلیفی، آسیب‌پذیری در برابر کووید-۱۹ و تمایل به نگرانی بیش از اندازه می‌تواند در این پدیده منحصربه‌فرد موثر واقع شود.

۲. پوشش رسانه‌ای: کووید-۱۹ پوشش رسانه‌ای گسترده‌ای - از رسانه‌های اجتماعی و رسانه‌های خبری - به‌دست آورده است. با این‌حال، حقایق و اطلاعات در مورد تغییرات مداوم ویروس می‌تواند درنهایت منجر به بدگمانی و نگرانی بین مردم شود.

۳. استفاده از ترس برای افزایش انطباق: محققان همچنین توصیه می‌کنند که استفاده غیرعمد از ترس برای تضمین رعایت نکات ایمنی ممکن است باعث اضطراب و نگرانی بیش از حد در افراد شود.

چگونه مقابله کنیم؟

چند راه برای مقابله و مدیریت علائم سندرم اضطراب کووید وجود دارد:

۱. به‌دنبال پیام‌های مثبت درمورد میزان پیشرفت‌مان درمورد همه‌گیری - مانند رشد و توسعه واکسن، کاهش خطر و گزینه‌های درمانی جدید - باشید.

۲. با وجود فشارها و انتظار برای بازگشت هرچه سریع‌تر به حالت عادی گذشته، کارهایتان را به کندی انجام دهید و عجله نداشته باشید. درحالی‌که به تدابیر ایمنی خود ادامه می‌دهید، با سرعتی آهسته و تدریجی از محیط امن خود خارج شوید.

۳. از ضدعفونی‌کننده دست و استفاده از ماسک و دستکش یک‌بارمصرف برای کاهش اضطراب استفاده کنید.

۴. احساسات اضطرابی خود را با یک فرد مورد اعتماد برای تقویت درک متقابل در میان بگذارید. این باعث افزایش اعتمادبه‌نفس شما نیز می‌شود و دیگران را قادر می‌سازد پشتیبانی مورد نیاز را داشته باشند.

۵. مراقب رسانه‌های اجتماعی و مطالب خبری باشید که هم می‌توانند اضطراب شما را برانگیزند و هم توجه شما را به‌سمت منابع مثبت و معتبر اطلاعات معطوف کنند. خودتان را محدود کنید به اینکه روزی یک یا دوبار درمعرض رسانه‌ها قرار بگیرید و نه بیشتر.

۶. وقت بیشتری را صرف انجام تمرین خودمراقبتی کنید. اغلب استراحت کنید، ورزش کنید و کارهایی را انجام دهید که از آنها لذت می‌برید تا استرس را نیز از بین ببرید.

درمان سندرم اضطراب کووید

کارشناسان می‌گویند شناسایی این سندرم و یافتن راه‌های درمان و پیشگیری از آن ضروری است و در غیر این‌صورت، می‌تواند منجر به یک مساله بزرگ‌تر و مهم‌تر شود. اگر احساس می‌کنید علائم سندرم اضطراب کووید بیش از دو هفته طول می‌کشد یا در زندگی روزمره شما تداخل ایجاد کرده است، با یک درمانگر یا دفتر یک مشاور به‌نحو حضوری یا آنلاین ارتباط بگیرید. درمان رفتاری و دارویی که در درمان اضطراب یا افسردگی به‌کار برده می‌شود، می‌تواند به کسانی که با این بیماری روانی منحصربه‌فرد و درحال رشد مشکلات جدی دارند، کمک کند.

