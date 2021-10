مقاله علمی دکتر علی مجیدی‌نیا، عضو هیئت‌علمی رشته ریاضی دانشگاه سلمان فارسی کازرون، در مجله بین‌المللی Linear and Multi Linear Algebra منتشر شد.

به گزارش ایسنا، مقاله ISI دکتر علی مجیدی‌نیا، عضو هیئت علمی رشته ریاضی دانشگاه سلمان فارسی کازرون، با عنوان «Automorphisms of linear functional graphs over vector spaces» در نشریه Linear and Multi Linear Algebra با ضریب تأثیر (IF) 1.74پذیرفته و در این نشریه معتبر بین‌المللی منتشر شد.

مجیدی‌نیا در تشریح موضوع این مقاله اظهار کرد: این مقاله به کاربرد ساختارهای جبری از جمله کاربردهای فضاهای برداری متناهی البعد در نظریه گراف و ساختن بعضی از گراف‌های منظم می‌پردازد.

عضو هیئت علمی دانشگاه سلمان فارسی کازرون در این رابطه افزود: این روزها علاقمندی بسیاری از ریاضیدانان دنیا در کمک و یاری گرفتن از ساختارهای جبری مانند مدول‌ها (در حالات خاص فضاهای برداری روی میدان‌ها)، گروه‌ها و حلقه‌ها، برای ساختن گراف‌های خوش رفتار جهت استفاده در زمینه رمزنگاری و نظریه کدسازی به وفور دیده می‌شود.

در این مقاله ساختار هم‌ریختی یکی از این نوع گراف‌های مهم و همچنین عناصر خود ریختی‌های گراف به شکل زیبایی مشخص شده‌اند که خودریختی‌های گراف ابزار بسیار مهمی است که برای حوزه‌های رمزنگاری و کدنویسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. از طرفی این نوع مقاله‌ها ارتباط بین شاخه‌های مختلف ریاضیات از جمله جبر (جبر خطی و چند خطی)، گراف و علوم کامپیوتر به طور ویژه رمزنگاری و کدنویسی را تسهیل می‌کند. به نظر می‌رسد این نکات از جمله دلایل مهم و برجسته‌ای می‌تواند باشد که منجر به پذیرش و چاپ این نوع مقالات در نشریات بین‌المللی معتبر و سطح اول دنیا در این زمینه می‌شود.

در همین راستا، دکتر غریب فاضل‌نیا، رئیس دانشگاه سلمان فارسی کازرون، طی پیامی ضمن تبریک این موفقیت و تقدیر از دستاورد علمی دکتر مجیدی‌نیا، ابراز امیدواری کرد موفقیت‌های علمی ایشان و سایر همکاران، تداوم یافته و زمینه‌ی دانشی هرچه مناسب‌تری را برای ارتقا دانشگاه سلمان فارسی کازرون و ارایه خدمات علمی و پژوهشی بهتر به دانشجویان این دانشگاه فراهم آورند.

بنابر اعلام روابط عمومی وزارت علوم، مجله Linear and Multi Linear Algebra یکی از مجلات سطح اول یا به عبارتی جز ۲۵ درصد مجلات برتر دنیا با ضریب تاثیر (IF) 1.74 است که در زمینه جبر، جبر خطی و جبر چند خطی به چاپ مقالات می پردازد. در حوزه ریاضیات محض این ضریب تاثیر از میانگین ضریب تاثیر ( MA ) مجلات رشته های ریاضیات محض به مقدار قابل توجهی بالاتر است. علاقمندان جهت دسترسی به این مقاله می‌توانند به آدرس https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03081087.2021.1923630?journalCode=glma20 مراجعه کنند.

