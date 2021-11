ایسنا/قم مجری طرح پژوهشی درمان استئوآرتریت گفت: پژوهش‌های انجام شده نشان می‌دهد اگزوزوم‌های سلول‌های بنیادی مزانشیمی می‌توانند به عنوان یک محصول عاری از سلول گزینه درمانی مناسبی برای بهبود آرتروز در نظر گرفته شوند.

هدی فضائلی مدیر اجرایی معاونت پژوهشی این واحد با تشریح طرح پژوهشی درمان استئوآرتریت گفت: وزیکول‌های خارج سلولی شامل اگزوزوم‌ها، میکرووزیکول‌ها و اجسام آپوپتوتیک، پیامبران بین سلولی در مقیاس نانو هستند که جهت تحویل سیگنال‌­های بیولوژیک از سلول‌ها ترشح می‌شوند. امروزه EV­ها تبدیل به حوزه‌ جدیدی از پژوهش در پزشکی ترمیمی شده‌اند و به عنوان درمان‌هایی نهفته به منظور کنترل التهاب، ترمیم جراحت و افزایش و تقویت ترمیم در تعداد زیادی از بیماری‌ها در نظر گرفته می‌شوند. با توجه به بار جهانی استئوآرتریت (OA) به عنوان یک وضعیت مرتبط با سلامتی که بیشترین سرعت رشد را داشته و یکی از عمده‌ترین دلایل ناتوانی جسمی در جمعیت در حال پیر شدن است، تحقیقات در جهت به کار گیری EV­ها به عنوان محصولات درمانی می­‌تواند نیازهای بالینی اساسی در مدیریت استئوآرتریت را برآورده ساخته و راه حلی درمانی ارائه دهد.

فضائلی ادامه داد: در یک مطالعه پژوهشی که در گروه سلول‌های بنیادی مزانشیمی جهاد دانشگاهی استان قم انجام گرفت، تاثیر اگزوزوم‌های حاصل از MSCs مشتق از دو منبع بافت مغز استخوان و بافت چربی بر استئوآرتریت در شرایط حیاتی (تزریق به زانوی موش‌های سوری مدل استئوآرتریتی) بررسی شد. بدین منظور، تغییرات حاصله در گروه‌­های مختلف، آنالیز هیستولوژیک توسط پاتولوژیست و همچنین بررسی­‌های ایمونوهیستوشیمی و بیان ژن­‌های غضروفی شامل sox۹، aggrecan و کلاژن نوع II و ژن استخوانی کلاژن نوع I به روش Real Time PCR انجام گرفت.

مدیر اجرایی معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی تاکید کرد: نتایج ایمونوهیستوشیمی نشان داد که اگرچه ترمیم غضروف در گروه موش‌­های تیمار شده با اگزوزوم‌های حاصل از MSCs مشتق از بافت مغز استخوان در مقایسه با گروه تیمار شده با اگزوزوم‌های حاصل از MSCs مشتق از بافت چربی بیشتر صورت گرفت، با این حال در هر دو گروه بهبود استئوآرتریت نسبت به گروهی که تیماری دریافت نکردند، به طور چشمگیری مشاهده شد.

وی در پایان گفت: به این ترتیب اگزوزوم‌های سلول‌های بنیادی مزانشیمی می ‌توانند به عنوان یک محصول عاری از سلول گزینه درمانی مناسبی برای بهبود آرتروز در نظر گرفته شوند.

لازم به ذکر است مقاله‌­ای تحت عنوان “A Comparative Study on the Effect of Exosomes Secreted by Mesenchymal Stem Cells Derived from Adipose and Bone Marrow Tissues in the Treatment of Osteoarthritis-Induced Mouse Model” در ژورنال BioMed Research International با ضریب تاثیرگذاری ۳.۴ به چاپ رسیده است.

همچنین گفتنی است هدی فضائلی، ناصر کلهر، لیلا ناصرپور، فائزه داوودی، محسن شیخ حسن، سیدکمال اسحاق حسینی، محمد ربیعی و آذر شیخ الاسلامی پژوهشگران همکار در اجرای این طرح پژوهشی هستند.

