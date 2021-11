ایسنا/خراسان رضوی دارویی که برای جلوگیری از سقط جنین استفاده می‌شود، خطر ابتلا به سرطان در فرزندان مادرانی که از این دارو مصرف کردند را افزایش می‌دهد.

به گزارش ساینس دیلی، به گفته محققان مرکز علوم بهداشت دانشگاه تگزاس در هیوستون آمریکا این دارو با عنوان ۱۷ آلفا هیدروکسی پروژسترون کاپروات(۱۷-OHPC) یک پروژسترون مصنوعی است که اغلب در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ توسط زنان استفاده می‌شد و امروز نیز برای کمک به جلوگیری از زایمان زودرس برای زنان تجویز می‌شود. پروژسترون به رشد رحم در دوران بارداری کمک و از انقباضات اولیه که ممکن است منجر به سقط جنین شود، جلوگیری می‌کند.

دکتر کیتلین سی مورفی، محقق ارشد این تحقیق و دانشیار دپارتمان ارتقای سلامت و علوم رفتاری در دانشکده بهداشت عمومی در هیوستون، در این خصوص گفت: کودکان زنانی که این دارو را در دوران بارداری دریافت کرده‌اند، در مقایسه با کودکان به دنیا آمده از زنانی که این دارو را مصرف نکرده‌اند، تا ۲ برابر احتمال دارد که در طول زندگی خود به سرطان مبتلا شوند. ما شاهد افزایش سرطان‌هایی مانند سرطان کولورکتال(روده بزرگ)، سرطان لوزالمعده، سرطان تیروئید و بسیاری دیگر از سرطان‌ها در متولدین دهه ۱۹۶۰ و پس از آن بوده‌ایم اما هیچکس به راستی دلیل آن را نمی‌داند.

محققان داده‌های طرح سلامت بنیاد کایزر را در مورد زنانی که بین ژوئن ۱۹۵۹ تا ژوئن ۱۹۶۷ مراقبت‌های دوران بارداری دریافت کرده‌اند و داده‌های مرکز ثبت سرطان کالیفرنیا که سرطان را در فرزندان تا سال ۲۰۱۹ ردیابی می‌کرد، بررسی کردند.

آنان با بررسی بیش از ۱۸ هزار و ۷۵۱ تولد زنده، در ۱۰۰۸ فرزند بین سنین صفر تا ۵۸ ساله سرطان تشخیص دادند. علاوه بر این مشخص شد در مجموع ۲۳۴ فرزند از این تعداد در طول بارداری در معرض ۱۷-OHPC قرار گرفته‌اند. در بررسی‌ها مشخص شد بزرگسالانی که در دوران جنینی در معرض این دارو بودند، بیش از ۲ برابر از دیگران به سرطان مبتلا شده‌اند. همچنین مشخص شد ۶۵ درصد از سرطان‌ها در بزرگسالان کمتر از ۵۰ سال رخ می‌دهد.

مورفی گفت: یافته‌ها نشان می‌دهد مصرف این دارو در دوران بارداری می‌تواند رشد اولیه را مختل کند و ممکن است خطر ابتلا به سرطان را در چندین دهه بعد افزایش دهد. با استفاده از این دارو اثرات یک هورمون مصنوعی مشاهده می‌شود.

به گفته مورفی نتایج یک کارآزمایی تصادفی جدید نشان می‌دهد مصرف ۱۷-OHPC هیچ فایده‌ای نداشته و خطر زایمان زودرس را کاهش نمی‌دهد. سازمان غذا و داروی ایالات متحده نیز در اکتبر ۲۰۲۰ پیشنهاد کرد این داروی خاص از بازار خارج شود.

این تحقیق توسط انجمن‌ ملی بهداشت، انجمن ملی سرطان و انجمن ملی بهداشت و توسعه کودک پشتیبانی شد.

نتایج این تحقیق در مجله آمریکایی زنان و زایمان( the American Journal of Obstetrics and Gynecology) منتشر شده است.

