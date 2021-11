برگزاری دوره آموزش «آلتیوم پیشرفته»

انجمن علمی مکاترونیک دانشگاه شهید بهشتی، دوره آموزش مجازی «آلتیوم پیشرفته» را برگزار می‌کند.

به گزارش باشگاه دانشجویان ایسنا، "پیاده‌سازی یک پروژه با چند شماتیک و یک شماتیک Main "، "ایجاد Room در شماتیک برای تفکیک قسمت های مختلف"، "استفاده از Parameter برای نسبت دادن به Rule به یک Trace"، "رسم Trace های تفاضلی در Altium Designer"، "استفاده از ابزار Tanning جهت رسم Trace هایی با طول یکسان"، "استفاده از ابزار Interactive Routing برای رسم دسته سیگنال های دیجیتال"، "ایجاد پد اتصال به زمین در "PCB"، "تنظیمات پیاده سازی یک PCB چهار لایه در Stack Layer Manager"، "انواع Via در پیاده سازی چند لایه Through – Blind – Buried)"، "نحوه تخصیص لایه برای پیاده سازی کم نویز"، "استفاده از Shielding و Via Stitching در طراحی PCB"، "نحوه پیاده سازی کتابخانه Data Base در نرم افزار Altium Designer"، "معرفی نرم افزار Altium Concord به عنوان ابزاری برای طراحی سازمانی" و "مروری بر استانداردهای IPC در زمینه طراحی PCB " از جمله مباحث و سرفصل هایی است که در این دوره به آن‌ها پرداخته می شود.

این برنامه با ارائه مهندس عماد ضیا خدادادیان ـ کارشناس ارشد الکترونیک در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از روز شنبه ۲۹ آبان ماه، روزهای زوج ساعت ۱۸ تا ۲۰، به صورت آنلاین برگزار می شود.

علاقه مندان می توانند برای ثبت‌نام از طریق شناسه Novinus_admin @ اقدام کنند.

