هم‌زمان با سی‌امین سالگرد برگزاری جشن علوم فرانسه دو استاد دانشکدگان علوم و دانشکدگان دانشگاه تهران به‌عنوان استاد نمونه برگزیده شد.

به گزارش ایسنا، هر سال وزارت علوم فرانسه جشنی با عنوان جشن علوم The feta da last science یا celebration of science با هدف معرفی کشفیات علوم در جهان برگزار می‌کند.

امسال و هم‌زمان با سی‌امین سالگرد این جشن، سفارت فرانسه دو نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران دکتر سیامک یاسمی از دانشکدگان علوم و و زهرا امام جمعه از دانشکدگان کشاورزی را به‌عنوان استاد نمونه معرفی کرد.

این انتخاب بر اساس میزان اثرگذاری محققان در حوزه علم انجام می‌شود.

