شماره جدید نشریه «دوپامین» منتشر شد

شماره هشتم نشریه «دوپامین»؛ ماهنامه انجمن علمی دانشجویی روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی منتشر شد.

به گزارش باشگاه دانشجویان ایسنا، "نگاه روانشناسی تکاملی به ترجیحات جفت گزینی"، "چرا موسیقی؟"، "هیجان و تکامل"، "در سایه درخت تکامل"، "دلایل خوب برای احساس‌های بد"، "the future of the HUMAN Brain"، "جامعه و لزوم تکامل تفکر انتقادی"، "طبیعت یا تربیت؟ مسئله این است"، "گروه مطالعات روانشناسی تکاملی (ایوالپس)" و "راز فرگشت" از جمله مطالب و مقالاتی است که در این شماره می خوانیم.

نشریه «دوپامین» به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی و مدیرمسئولی و سردبیری یاسمین سادات غفوری به صورت ماهنامه منتشر می‌شود.

