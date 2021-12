انتخاب ۴ تیم دانشگاهی توسط ناسا برای انجام تحقیقات

ناسا اعلام کرد برای تحقیقات جدید خود ۴ تیم دانشگاهی آمریکایی را برگزیده است.

به گزارش ایسنا به نقل از ناسا پرس، قرار است ناسا در برنامه هوانوردی پایدار خود از تیم‌های‌ دانشگاهی شامل دانشجویان و اساتید کمک‌های زیادی بگیرد.

این برنامه که به اختصار (ULI) نام دارد، به جامعه دانشگاهی اجازه می‌دهد از اهداف تحقیقاتی هوانوردی ناسا استفاده کنند.

در این راستا ۴ تیم دانشگاهی از ۴ دانشگاه آمریکایی برای این هدف انتخاب شده‌اند. سه تیم از این چهار تیم برای کاهش یا حذف گازهای گلخانه‌ای هواپیما فعالیت خواهند کرد و هر تیم از منظر کمی متفاوت با مشکلات این حوزه برخورد خواهد کرد.

تیم چهارم نیز در حمایت از کمپین حرکات هوایی پیشرفته ناسا فعالیت خواهد کرد.

یکی دیگر از اهداف کلیدی " ULI" این است که دانشجویان تجربه حضور در یک تیم چند رشته‌ای متشکل از سایر دانشگاه‌ها و صنایع را کسب کنند و از مهارت‌های خود برای رفع مشکلات صنعت هوانوردی استفاده کنند.

این ۴ تیم منتخب تا ۵ سال آینده می‌توانند ۳۱.۵ میلیون دلار جایزه دریافت کنند.

تیم‌های منتخب از دانشگاه‌ " ایالتی فلوریدا"( Florida State University)، "موسسه فناوری جورجیا"( Georgia Institute of Technology)، " دانشگاه ایلینوی در اِربانا—شَمپِین"( University of Illinois, Urbana-Champaign) و "دانشگاه مرکزی فلوریدا"( University of Central Florida) می‌شود.

این پنجمین بار است که مجموعه‌ای از تیم‌های دانشگاهی برای شرکت در پروژه (ULI) انتخاب می‌شوند.

پیش از این نیز در سال ۲۰۱۹ میلادی ۳ تیم و در سال ۲۰۲۰ میلادی ۵ تیم برای شرکت در این طرح ناسا انتخاب انتخاب شدند.

۵ تیمی که در سال ۲۰۲۰ انتخاب شدند، می‌توانند تا ۲ سال آتی به جوایزی بالغ بر ۲۸ میلیون دلار دست پیدا کنند.

انتهای پیام