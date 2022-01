طراحی سایت با وردپرس چه مزیت‌هایی دارد؟ شاید تاکنون هزاران مقاله در این خصوص خوانده باشید.

به گزارش ایسنا بنابر اعلام رویانو، در این گزارش قصد نداریم از مزیت‌های وردپرس برای طراحی سایت سخن بگوییم. بلکه قصد داریم برندها و اشخاص بزرگی که از این سیستم مدیریت محتوا برای وب سایت خود استفاده کرده‌اند را معرفی کنیم. اسم‌هایی که شنیدن آنها شما را شگفت‌زده می‌کند.

سوال مهم اینجاست:

چرا بسیاری از برندهای بزرگ از وردپرس برای طراحی سایت استفاده می‌کنند؟

وردپرس محبوب‌ترین سایت ساز و سیستم مدیریت محتوا در جهان است. در حال حاضر بیش از ۴۰ درصد از کل اینترنت، از جمله برخی از بزرگترین برندها را تامین می‌کند.

با وردپرس، ساختن تقریباً هر نوع وب سایت، وبلاگ، فروشگاه آنلاین و موارد دیگر امکان‌پذیر است. دارای هزاران افزونه رایگان و ممتاز است که می‌توان از آنها برای گسترش عملکرد وب سایت خود استفاده کرد.

اکثر وب سایت‌ها از وردپرس به دلیل انعطاف‌پذیری، پنل مدیریت آسان و کتابخانه گسترده تم و افزونه استفاده می‌کنند. وردپرس را می‌توان به سرعت بدون نوشتن هیچ کدی راه‌اندازی کرد.

حالا، بیایید نگاهی به برجسته‌ترین برندهای معروفی که از وردپرس استفاده می‌کنند، بیندازیم.

Sony Music

سونی موزیک یک برند موسیقی جهانی است که عاشقان موزیک و موسیقی حتما با آن آشنایی دارند. در این سایت هنرمندان، آخرین اخبار، فید نوار کناری توییتر و موارد دیگر را به نمایش می‌گذارد. این سایت با وردپرس طراحی شده است.

Playstation Blog

پلی استیشن یکی از بزرگترین شرکت‌های بازی سازی در جهان است. در واقع شاید دور از باور باشد اما از وردپرس برای طراحی وب سایت بازی خود استفاده می‌کنند که نکات، نسخه‌های بازی، اخبار داخلی و موارد دیگر را ارائه می‌دهد.

CNN Press Room

اتاق مطبوعات CNN وب سایت رسمی تیم روابط عمومی CNN است. این سایت دسترسی به بیانیه‌های مطبوعاتی، برگه‌های اطلاعاتی، مخاطبین مطبوعاتی و موارد دیگر را برای مخاطبان خود فراهم می‌کند. این سایت نیز با وردپرس طراحی شده است!

TED Blog

بلاگ TED دارای ایده‌های بزرگ از برنامه محبوب TED Talks است. این وبلاگ مقالات جدید، رویدادهای زنده آتی و به روزرسانی‌های وبلاگ‌نویسی زنده از گفتگوهای جاری TED را نشان می‌دهد. شاید باورتان نشود ولی این سایت هم با وردپرس طراحی شده است!

CPanel

CPanel نرم‌افزار محبوب کنترل پنل است که توسط اکثر شرکت‌های میزبان وردپرس استفاده می‌شود. آنها از وردپرس برای تقویت وب سایت و وبلاگ شرکت خود استفاده می‌کنند. طراحی این سایت هم با وردپرس است!

The New York Times Company

شرکت نیویورک تایمز وب سایت شرکتی پشت نیویورک تایمز است. این روزنامه با بیش از ۱۵۰ میلیون خواننده ماهانه جهانی، یکی از برترین روزنامه‌های جهان است. دیگر گفتن ندارد که حتی این سایت هم با وردپرس طراحی شده است!

The White House

وب سایت کاخ سفید روی وردپرس اجرا می‌شود. این سایت دارای یک طرح تمیز است و آخرین لوایح، قوانین، بیانیه‌ها و موارد دیگر را ارائه می‌دهد. کاخ سفید هم با وردپرس. واقعا که خیلی قدرتمند است!

Ripley’s

Ripley's Believe It or Not! یک فرنچایز آمریکایی است که رویدادهای عجیب، غیرمعمول و عجیب را پوشش می‌دهد. این وب سایت جاذبه‌ها، کتاب‌ها، فیلم‌ها، فروشگاه‌ها و موارد دیگر را به نمایش می‌گذارد.

Toyota Brazil

وب سایت رسمی تویوتا برزیل با وردپرس ایجاد شده است. دارای جدیدترین مدل‌ها، اخبار، و حتی به یوزر این امکان جالب را می‌دهد وسایل نقلیه جدید را به صورت مجازی بسازید.

The Next Web

Next Web یک وب‌سایت خبری و فناوری محبوب است که مقالاتی در مورد موضوعاتی مانند کدنویسی و توسعه، استارت‌آپ‌های جدید، هوش مصنوعی، پایداری و غیره دارد.

آیا هنوز هم به دنبال بهانه هستید که کسب و کار خود را شروع نکنید؟ قدم اول کسب و کار با طراحی سایت شروع می‌شود. اگر به دنبال طراحی سایت هستید با رویانو همراه باشید تا شما را با ابعاد دیگر وردپرس آشنا کنیم.



چگونه سایت وردپرسی خود را راه‌اندازی کنیم؟

قبل از طراحی سایت به اسم و برند خود فکر کنید خدماتی که می‌خواهید ارائه دهید. این‌گونه طراحان آنچه که شما در ذهن دارید و امکاناتی که می‌خواهید در اختیار کاربران خود قرار دهید برای شما طراحی می‌کنند. پس از آن می‌توانید نسخه وردپرس را از اینجا دریافت کرده و روی هاست خود آپلود کرده و طراحی سایت خود را آغاز کنید یا در صورت تمایل می‌توانید کار را به یک کارشناس طراحی وب سایت بسپارید.

امیدواریم این مقاله به شما محبوبیت وردپرس و امکانات بالا و تنوع زیادی که در اختیار تمام حوزه‌های کسب و کار می‌گذارد نشان داده باشد. اگر شما هم سایت وردپرسی دارید از تجربه‌های موفق و ناموفقی که در مورد ورد پرس داشتید با ما به اشتراک بذارید.

رویانو با بیش از ۵ سال است که وب سایت‌های زیبایی با سلیقه مشتری ایجاد می‌کند و به کسب و کارهای بزرگ و کوچک کمک می‌کند تا به اهدافشان نزدیک‌تر شوند. برای سفارش طراحی سایت می‌توانید با شماره تماس ۰۳۱-۳۲۲۰۷۰۶۶ در ارتباط باشید یا از آدرس وب سایت آن به نشانیroyanow.ir بازدید فرمایید.

