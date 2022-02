انجمن علمی دانشجویی مهندسی پزشکی دانشگاه بین‌المللی امام رضا (ع)، دوره آموزشی مقدماتی نرم‌افزار EEGLAB را برگزار می‌کند.

به گزارش باشگاه دانشجویان ایسنا، این دوره با تدریس زهرا ریاضی ـ دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی، از ۱۱ تا ۲۵ اسفند در روزهای شنبه و چهارشنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ برپا می‌شود.

Loading data - Channel location - Plotting channel spectra and maps - Preprocessing tools - Extracting data epocha - Data averaging - Selecting data epoch and comparing - Plotting ERP imaging - Decomposing data using ICA - working with ICA component - Rejecting Arifacts سرفصل‌های این دوره است.

علاقه‌مندان برای شرکت در دوره آموزشی EEGLAB و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به شناسه @bme_iriu پیام دهند.

سیگنال EEG، یکی از پیچیده ترین سیگنال‌های الکتریکی حیاتی است که تحلیل آن برای شناسایی و تشخیص بسیاری از اختلالات مغزی و نیز شناخت فرایندهای شناختی ضروری است و از این جهت، پردازش آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

یکی از ابزارها در پردازش سیگنال EEG، جعبه ابزار EEGLAB در نرم افزار برنامه نویسی MATLAB است که توسط مرکز سوارتز در نوروساینس محاسباتی (SCCN) راه اندازی شده است.

