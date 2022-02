ایسنا/اصفهان مقالات برتر هفتمین کنفرانس «بازی‌های رایانه‌ای؛ فرصت‌ها و چالش‌ها» معرفی شد.

این کنفرانس دو روزه با حضور ۱۹ پژوهشگر از ۱۳ کشور جهان در قالب هشت سخنرانی کلیدی، دو پنل تخصصی و هفت نشست ارائه مقالات با حضور متخصصانی از ایران، ژاپن، مالت، سنگاپور، آمریکا، فنلاند، اسکاتلند، ولز، نیوزلند، هلند، ایتالیا، سوئد و استرالیا و ... توسط دانشگاه اصفهان و بنیاد ملّی بازی‌های رایانه‌ای و به میزبانی مرکز نوآوری صنایع سرگرمی دانشگاه اصفهان برگزار شد.

دبیر ششمین کنفرانس بین‌المللی «بازی‌های رایانه‌ای؛ فرصت‌ها و چالش‌ها» امروز (جمعه، ششم اسفندماه) در اختتامیه هفتمین کنفرانس بین‌المللی «بازی‌های رایانه‌ای؛ فرصت‌ها و چالش‌ها» که به‌صورت برخط برگزار شد، اظهار کرد: از ۶۷ مقاله پذیرفته شده در این دوره، در بخش‌های مختلف، یک مقاله شایسته تقدیر و یک مقاله به عنوان برتر انتخاب شدند.

جواد راستی با بیان اینکه در هفتمین دوره کنفرانس بازی‌های رایانه‌ای، ۶۷ مقاله پذیرفته شد که از این تعداد ۳۷ مقاله در نشست‌های تخصصی به‌صورت آنلاین ارائه شد، گفت: در بین مقالات پذیرفته‌شده، ۱۹ مقاله از حوزه‌ روانشناسی و یادگیری، ۱۳ مقاله از حوزه‌ هنر، ۱۲ مقاله از حوزه‌ فنی و مهندسی، ۶ مقاله در حوزه‌ حقوق، ۶ مقاله از حوزه‌ مدیریت، ۶ مقاله از سایر حوزه‌های علوم انسانی و پنج مقاله از حوزه‌ پزشکی به چشم می‌خورند.

وی گفت: مقاله شایسته تقدیر حوزه هنر با عنوان «ایجاد تجربه کنفرانس از راه دور با استفاده از واقعیت مجازی» و مقاله برتر این حوزه نیز «بررسی نمودهای گروتسک بر شخصیت‌پردازی و روایت بازی‌های هوشمند معاصر کودکان در ایران» انتخاب شدند. مقاله «مروری بر چالش‌های طراحی موسیقی متن در بازی‌های رایانه‌ای» برتر در حوزه موسیقی شناخته شد و مقاله «طراحی و ساخت سخت افزار و بازی رایانه‌ای آموزش احیای قلبی-ریوی» شایسته تقدیر و مقاله «بازی رایانه‌ای بهگفت؛ بهبود اختلال تولیدی در گفتاردرمانی کودکان» مقاله برتر در در حوزه پزشکی و توانبخشی معرفی شدند.

راستی ادامه داد:مقاله «انگیزش کاربر و تاثیر آن بر نگرش به بازی‌های خدماتی و تمایل به خرید آنلاین در شبکه‌های اجتماعی و وبسایت‌ها» مقاله شایسته تقدیر و مقاله «شناخت شاخص‌های بومی سواد بازی‌های رایانه‌ای؛ مصاحبه عمیق با کارشناسان» به‌عنوان مقاله برتر حوزه علوم انسانی شناخته شدند. همچنین در حوزه فنی و مهندسی، مقاله «Generating Game Map Layout for Formally Specified Nonlinear Narratives» مقاله شایسته تقدیر و «بهبود عملکرد شبکه عصبی عمیق در تولید خودکار محتوای بازی‌های رایانه‌ای» مقاله برتر این حوزه شناخته شدند.

مدیر مرکز نوآوری و صنایع سرگرمی دانشگاه اصفهان گفت: مقاله شایسته تقدیر در حوزه روانشناسی و یادگیری « بررسی اثربخشی بازی‌های رایانه‌ای لگو بر خلاقیت نوآموزان دختر مقطع پیش دبستانی» و مقاله برتر این حوزه «An Investigation into the Applicability of Robot -AR-Aided LMOOCs for Language for Nursing Purposes Teaching and Learning» مقاله برتر این حوزه معرفی شدند.

عضو هیئت علمی دانشکده کامپیوتر دانشگاه اصفهان با اشاره به نگاه ویژه‌ این دوره از کنفرانس، بازی‌های رایانه‌ای، با رویکرد مبتنی بر شواهد، افزود: بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با تمرکز بر این رویکرد، ۱۴ مقاله شامل یک مقاله در بخش یادگیری، سه مقاله در بخش هنر، دو مقاله در حوزه بازاریابی، پنج مقاله در حوزه روانشناسی، یک مقاله در حوزه حقوق و یک مقاله در حوزه جامعه شناسی را به عنوان مقالات برتر انتخاب کرد. همچنین ۲ مقاله از سوی ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی، به‌عنوان مقالات برتر شناخته شدند.

