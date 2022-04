دستاورد محققان کشور روی جلد مجله‌ معتبر انجمن شیمی آمریکا

دستاورد محققان مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران بر روی جلد مجله معتبر JPC یکی از باسابقه‌ترین مجله‌های انجمن شیمی آمریکا (ACS) نقش بست.

به گزارش ایسنا، دستاورد رساله پیام ارغوانی، دانشجوی دکتری بیوفیزیک آزمایشگاه بیوشیمی فیزیک مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران که با راهنمایی دکتر علی اکبر موسوی موحدی استاد گروه بیوفیزیک انجام شده است، در مجله JPC بخش B به چاپ رسید.

طرح گرافیک روی جلد این نشریه توسط نویسندگان مقاله بر مبنای محتوای مقاله طراحی و مورد انتخاب سردبیری نشریه JPC قرار گرفت و در مجلد ۱۲۶، شماره ۸ سال ۲۰۲۲ در همین هفته به چاپ رسید.

به نقل از روابط عمومی دانشگاه تهران، The Journal of Physical Chemistry B - ACS Publications که از سال ۱۸۹۶ با چاپ معتبرترین دستاوردهای علمی در حوزه شیمی فیزیک کار خود را آغاز کرد، پس از (JACS) Journal of the American Chemical Society باسابقه‌ترین مجله انجمن شیمی آمریکا (ACS) به شمار می‌رود.

نشریه JPC بخش B در قلمرو بیوفیزیک و بیوشیمی فعالیت می‌کند و نمایه H-Index آن ۳۹۲ است که به عنوان یکی از معتبرترین مجلات این حوزه شناخته می‌شود.

