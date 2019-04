مسؤولان برنامه‌ريز كشور بر خلاف ظاهر كه به مبحث I.T اظهار علاقمندي مي‌كنند در عمل، اقدام خاصي در اين زمينه انجام نداده‌اند. دكتر علي اكبر جلالي، رييس پژوهشكده‌ي الكترونيك دانشگاه علم و صنعت در گفت و گو با خبرنگار علمي ايسنا اظهار داشت: I.T ، مجموعه‌اي از سخت‌افزار، نرم‌افزار، نگهداري و نيروي انساني است كه از دو منظر نگاه آرماني و رسيدن به آن قابل تأمل است. وي، دستيابي به ثروت فراوان، مشاغل زياد و رشد اقتصادي توسط I.T را جزو مباحث نگاه آرماني ذكر كرد و افزود: براي رسيدن به نگاه آرماني نيز سرمايه‌گذاري بر روي صنعت الكترونيك لازم است و به عنوان نمونه بر اساس برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده 87 ميليارد دلار درآمد كشور هندوستان در سال 2008 ميلادي از طريق تكنولوژي اطلاعات (I.T) تأمين خواهد شد كه حدود 35 ميليارد دلار آن در داخل هندوستان و بقيه‌ي آن، از طريق صادرات انجام خواهد شد. مشاور انفورماتيكي شهر الكترونيكي كيش، يكي از كاستي‌هاي موجود در زمينه‌ي پياده‌سازي I.T در كشور را، نگاه ضعيف مسؤولين برنامه‌ريز به تكنولوژي اطلاعات ذكر كرد و گفت: وقتي در كشور نگاه ويژه به I.T وجود ندارد پس برنامه‌اي هم براي پياده‌سازي آن وجود نخواهد داشت. وي، از نبود آموزش صحيح و ساختار ارتباط مناسب به عنوان ديگر عوامل عدم تجهيز ايران به اين تكنولوژي ياد كرد و ابراز داشت: كامپيوتر در آموزشگاه‌هاي كشور به عنوان يك درس محوري محسوب نمي‌شود و در برنامه‌ي توسعه‌ي پنج ساله‌ي سوم نيز توجهي به تكنولوژي اطلاعات نشده است و اميدواريم كه مسؤولين با توجه ويژه به اين موضوع، با ايجاد يك بستر ملي از كارهاي پراكنده‌ي شبكه‌هاي مستقل جلوگيري به عمل آورند. استاد دانشگاه علم و صنعت، با اشاره به اهميت بحث فرهنگي در زمينه‌ي I.T خاطرنشان ساخت: متأسفانه ورود اينترنت به كشور، همانند فن‌آوري‌هاي ديگر با ديد شك و ترديد توأم شد ولي در واقع اينترنت همانند چاقو داراي استفاده‌هاي خوب و بد است ولي خطر اينترنت بسيار كمتر از خطر چاقو است زيرا نمي‌توان با اينترنت كسي را كشت. وي، افزود: در هزاره‌ي سوم (هزاره‌ي دانش)، هر كسي كه دانش داشته باشد مي‌تواند زندگي كند و دسترسي به دانش هم از طريق اينترنت ميسر خواهد بود. جلالي، پيرامون راهكارهاي ايجاد فرهنگ I.T در كشور اظهار داشت: آموزش به خانواده‌ها در جهت استفاده از تكنولوژي اطلاعات، استفاده از I.T در جهت آموزش‌هاي ديني، به ويژه در اماكن مقدس مانند: مساجد، تبديل هداياي تبليغاتي به شكل I.T ، ايجاد كلاس‌هاي آموزش اينترنت در مدارس توسط آموزش و پرورش، تغيير روش‌هاي آموزشي از شكل سنتي به صورت I.T ،‌ بالا بردن امنيت ملي در اين بخش، سوق دادن آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي به دست آ,وزش‌هاي مجازي، حمايت از نرم‌افزارسازان‌، ايجاد قوانين اجباري در جهت اينترنتي كردن سازمان‌ها و نظم دهي نظام مالياتي كشور تأثير به سزايي در رسيدن به اين هدف دارند. وي، اينترنتي ساختن سازمان‌ها را جزو مهمترين اقدامات دولت برشمرد و گفت: اگر سازمان‌ها توسط كامپيوتر و بدون كاغذ به تبادل اطلاعات بپردازند با تغيير مديريت،‌مشاهده فروپاشي يك سيستم نخواهد بود. جلالي، با بيان اين مطلب كه “مي‌توان از I.T در جهت صادرات خدمات آموزشي استفاده كرد.“ تصريح كرد: يك استاد مي‌تواند توسط فن‌آوري I.T ،‌ اطلاعات خويش را بر روي HOME PAGE قرار داده و ضمن پر كردن خلا نبود استاد توانمند در جهان، قابليت‌هاي علمي خود را به سراسر جهان منتقل كند و در واقع مي‌توان از فرار مغزها نيز تا حدودي جلوگيري كرد. انتهاي پيام