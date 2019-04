نتايج تحقيقاتي در دانشگاه علوم پزشكي تهران نشان داد كه مقدار اوليه ويتامين C در ليموترش پس از آبگيري به سرعت كاهش مي‌يابد كه اين كاهش به علت حرارت و نور است. به گزارش خبرنگار گروه پزشكي ايسنا، نتايج اين پايان‌نامه تحقيقاتي درباره خواص ليموترش نشان داد كه ميانگين ويتامين C انواع مختلف ليموترش حدود 31 ميلي‌گرم در صدميلي ليتر آب ليموترش است. اين پژوهش نشان مي‌دهد كه ميزان ويتامين C در قسمت‌هاي مختلف ليموترش متفاوت است، به‌طوري كه مقدار آن در پوست 13 برابر بخش گوشتي آن است. در اين تحقيق كه بوسيله دكتر عبدالعظيم بهفر و زير نظر دكتر محمدرضا اويسي و دكتر محمد شريعت پناهي در سال 76- 75 انجام شده،‌ خاطرنشان شده است كه كارخانجات بايد از شيشه‌هاي تيره و رنگي جهت پركردن و نگهداري آبليمو استفاده نمايند و حتي‌المقدور از عمليات حرارتي كمتري طي فرآوري استفاده كنند. نتايج اين تحقيق كه برروي سه نوع آبليمو انجام شده مي‌افزايد: مكان كم‌نور و خنك جهت انبارداري آبليمو ضروري است تا تخريب ويتامين C محصول به حداقل برسد. همچنين به مصرف‌كنندگان آبليمو توصيه مي‌شود كه آبليمو را در محلي خنك و دور از نور و حرارت نگهداري نمايند و هنگام انتخاب آبليمو تبليغات تجاري اين فرآورده‌ها در رابطه با ميزان ويتامين C براي آنها تضمين‌كننده نباشد. لازم به ذكر است كه در اين تحقيقات تركيبات آب ليمو خالص شامل؛ جوهرليمو يا اسيدسيتريك، اسيد ماليك، نيترات‌هاي كلسيم و پتاسيم، ساكارز و قند احياكننده، مواد آلبومينوئيدي و پكتيكي، پكتين،‌ آهن، سيلين و فسفات به مقدار كم،آب 88 درصد، ويتامين C بيان شده است. انتهاي پيام