/معرفي انجمن / انجمن متخصصين پوست ايران

انجمن متخصصين پوست ايران، در دهم تيرماه سال 69 تاسيس، و هم اكنون 550 عضو دارد . به گزارش گروه پزشكي ايسنا، انجمن متخصصين پوست ايران با هدف اطلاع‌رساني به اعضا در زمينه مطالب تخصصي و حرفه‌اي،كسب اطلاعات از تازه‌هاي درماتولوژي داخلي و بين‌المللي، رسيدگي به مسايل حرفه‌اي اعضا،حمايت از صنف متخصصين پوست، تهيه وسايل و امكانات تخصصي حرفه‌اي براي اعضا با حداقل قيمت ، برگزاري دوره‌هاي آموزشي درماتولوژي داخلي و بين‌المللي، همكاري و هماهنگي با مسئولين مملكتي در زمينه مسايل و مشكلات درماتولوژي و همكاري با ساير انجمن‌هاي علمي تخصصي، تاسيس شد . لازم به ذكر است ،فعاليت‌هاي انجمن متخصصين پوست شامل راه‌اندازي مجله پوست ارگان رسمي انجمن و انتشار منظم در هر فصل بدون تاخير از سال 1376، اخذ امتياز علمي - پژوهشي براي مجله پوست جهت ارتقاي نويسندگان مقالات، برگزاري و مشاركت در چهارمين، پنجمين و ششمين كنگره بين‌المللي درماتولوژي، برقراري ارتباط با انجمن‌هاي بين‌المللي مانند hnternational society of dermaatology كه در كنگره‌هاي پنجم، ششم همكاري نسبي با انجمن داشتند و در هفتمين كنگره بين‌المللي درماتولوژي كه احتمالا قرار است در آذرماه 1382 در شيراز برگزار گردد در مذاكرات اوليه موافقت نموده‌اند. برگزاري كنگره منطقه‌اي ISD سال 2003 تواما با هفتمين كنگره درماتولوژي ايران باشد كه در آن تقريبا تمامي اعضاي isd شركت خواهند كرد،از ديگر اقدامات اين انجمن است. همچنين انجمن متخصصين پوست موظف به تشويق همكاران مقيم شهرستانها به افتتاح شعب انجمن در استانها است كه هم اكنون علاوه بر مشهد و تبريز كه قبلا تاسيس شده بودند، شعب اصفهان و شيراز هم تاسيس و فعال گرديدند و شعب رشت و اروميه نيز در شرف تاسيس است . گفتني است ، تعقيب و پيگيري از 140 مورد افراديكه بطور غيرمجاز در امر درمان رشته پوست دخالت مي‌نمودند، گرفتن امتياز بازآموزي براي جلسات ماهانه انجمن و برگزاري منظم در اولين پنجشنبه هر ماه، پيگيري قانوني آگهي‌هاي تبليغي در مجلات و روزنامه‌ها در زمينه پوست با همكاري سازمان نظام پزشكي و معاونين درمان دانشگاههاي علوم پزشكي و وزارت ارشاد از ديگر فعاليتها است و طي مذاكراتي بزودي مصوبه‌اي در جهت كنترل اينگونه آگهي‌ها كه بعضا غيرعلمي هستند از طريق وزارت ارشاد با مشاوره كارشناس انجمن صورت مي‌گيرد. اخذ سه مجله درماتولوژي بين‌المللي يا ارز دولتي، كه مكاتبات جهت عضويت و ارسال مجلات صورت گرفته است تا همكاران بتوانند به امانت از مجلات journal of american academy of dermatology international journal of dermatology journal of dermatologic surgery استفاده كنند ، محدود كردن فعاليت سالنهاي آرايشي از طريق پيشنهاد شرح وظايف سالنهاي آرايشي در زمينه پوست و تصويب معاون درمان وزارت بهداشت، ارتباط با ساير انجمن‌هاي علمي تخصصي مانند انجمن‌ جراحان پلاستيك و برگزاري كنگره مشترك و انجمن پزشكان عمومي بصورت برگزاري دوره‌هاي بازآموزي براي آنان با هدف آشنايي همكاران پزشك عمومي با علم درماتولوژي و مشخص شدن محدوده طبابت آنان در رشته پو ست، پيگيري ورود دستگاه كرايو و منضمات آن با قيمت مناسب، تهيه صدور كارت عضويت براي تمامي همكاران متخصص پوست عضو انجمن و شركت در كميته دستياري وزارت بهداشت و تدوين آيين نامه دستياري از ديگر برنامه‌ها است. اين گزارش در ادامه مي‌افزايد: برنامه‌هاي آتي انجمن شامل تلاش براي تقويت مالي صندوق انجمن، با هدف تامين بودجه كافي جهت ساخت محلي با نام خانه پوست، بطوريكه تاكنون از طريق برگزاري كنگره‌ها و آگهيهاي تبليغي در مجله پوست بيش از 110 ميليون ريال جمع‌آوري شده است و مذاكراتي با مسولان وزارت مسكن و شهرسازي در حال انجام است تا زمين مناسبي خريداري شود كه مذاكرات اوليه با مقامات وزارت مسكن مثبت بوده است. لازم به ذكر است :راه‌اندازي « مجله پوست و مو» جهت استفاده عموم ،از اقدامات مؤثر اين انجمن است ، تا از رساندن اطلاعات غلط در زمينه بهداشت و زيبايي پوست ، مو و ناخن جلوگيري و اطلاعات علمي و منطقي جايگزين آن شود و مصرف منطقي دارو تحت نظر پزشك تبليغ گردد. مجوز فوق توسط وزارت ارشاد صادر شده است. اين گزارش در خاتمه تاكيد مي‌كند: با فعاليت‌ها و مكاتبا‌ت مستمر حدود يكصد نفر از متخصصان پوست كشور در پنجمين كنگره جهاني درماتولوژي كه در تير ماه سال 1381 در پاريس برگزار مي‌شود، بمدت دو هفته به كشور فرانسه اعزام خواهند شد؛ تا همكاران جوان فارغ‌التحصيل با دستا‌وردهاي جهاني در زمينه تخصصي و درماتولوژي آشنا شده و استفاده از اينگونه مجامع بين‌المللي جهت همكاران رواج يابد . انتهاي پيام