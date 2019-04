برنامه‌ي كامل مسابقات واليبال قهرماني جوانان آسيا كه از فردا، 19 شهريورماه، در مجموعه‌ي ورزشي آزادي تهران آغاز مي‌شود، اعلام گرديد. به گزارش ايسنا، چهارده تيم ايران ، چين ، تايلند ، پاكستان ، چين تايپه ، استراليا ، كويت ، ژاپن ، كره جنوبي ، امارات ، هند ، بحرين ، يمن و قطر در دو گروه 4 تيمي و سه گروه 3 تيمي به شرح ذيل گروه بندي شده‌اند: گروه A: ايران ، هند و يمن گروه B: چين، بحرين و امارات گروه C: ژاپن ، استراليا ، قطر و چين تايپه گروه D: كره جنوبي ، پاكستان ، كويت و تايلند اين مسابقات با بازي افتتاحيه چين و بحرين از گروه B ساعت 16 آغاز مي‌شود و ساير ديدارها بدين شرح است: سه شنبه 19 شهريور : چين تايپه ـ قطر، ساعت 11 (گروه C) ژاپن ـ استراليا، ساعت 13 (گروه C) . كويت ـ تايلند، ساعت 15 (گروه D) ايران ـ هند، ساعت 18 (گروه C) كره جنوبي ـ پاكستان، ساعت 20 (گروه D) چهارشنبه 20 شهريور: ژاپن ـ چين تايپه، ساعت 9 ، (گروه C) استراليا ـ قطر، ساعت 11 (گروه C) كره جنوبي ـ كويت، ساعت 14 (گروهD) امارات متحده عربي ـ چين، ساعت 16 (گروه A) يمن ـ ايران، ساعت 18 (گروه B) پاكستان ـ تايلند، ساعت 20 (گروه D) پنج شنبه 21 شهريور: هند ـ يمن ساعت 9 (گروه A) بحرين ـ امارات متحده عربي، ساعت 11 (گروه B) كويت ـ پاكستان، ساعت 14 (گروهD) تايلند ـ كره جنوبي، ساعت 16 (گروه D) قطر ـ ژاپن، ساعت 18 (گروه C) چين تايپه ـ استراليا، ساعت 20 (گروه C). انتهاي پيام