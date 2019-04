معاون آموزش، تحقيقات و فناوري وزارت پست و تلگراف و تلفن، حمايت خود را از استفاده نيروهاي جوان دانشجو در دانشگاهها اعلام كرد و گفت: ما در اين راستا در دانشگاهها سرمايه‌گذاري خواهيم كرد. به گزارش خبرنگار سرويس IT خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر شفيعي كه در جمع معاونان و مديران كل دانشجويي و فرهنگي سراسر كشور در شاهرود در خصوص برداشت اشخاص از IT، گفت: ويژگي، پيچيدگي و توانمندي اين فناوري چنان است كه هر كس برداشت خود را خواهد داشت. وي خاطرنشان كرد: با رشد IT اين مقوله تبديل به ICT شد و به عبارتي اين رشد تكنولوژي تلفيقي از اطلاعات كامپيوتر و مخابرات را به وجود آورد. به گفته معاون آموزش، تحقيقات و فناوري پست و تلگراف و تلفن با پايداري و سرعت به وجود آمده علوم ميان رشته‌اي و هم‌گرايي علوم و تكنولوژي ما بايد جايگاه خود را در مقوله جهاني پيدا كند و در اين راستا سهمي در توليد علم و تكنولوژي داشته باشيم، چرا كه در غير اين صورت تنها دنباله‌رو خواهيم بود. دكتر شفيعي با اشاره به اينكه امكان وارد شدن به سخت افزار را نداريم و ارزش افزوده در مقوله نرم افزار است، اظهار كرد: حجم سرمايه‌اي كه براي چند سال باقي مانده برنامه سوم توسعه و برنامه چهارم برنامه‌ريزي شده است به شكلي بوده كه شركتهاي خارجي را نيز مجبور كرده‌ايم وارد اين فعاليت شوند. به گفته وي نيروي انساني مساله مهم در نرم افزار است و بايد تاسف خود را از اينكه پس از تربيت نيروهاي انساني خوب و موفقمان از دست‌مان مي‌روند و پس از كسب تجربه سر از كشورهاي ديگر در مي‌آورند چرا كه توانايي ماندگاري اين نيروها را نداشته و با مشكل توليد نرم‌افزار مواجه شده‌ايم. وي افزود: در اين شرايط نمي‌توان تحقيقات بنيادي و توليد علم داشته باشيم، چرا كه پس از دوران سخت افزار و نرم‌افزار، دوران مغز افزار و ارتباط با كامپيوترهاست، لذا بايد افراد با يكديگر در ارتباط بوده و نقش علوم انساني را نيز در آن مورد توجه قرار دهيم. دكتر شفيعي، منابع انساني را از مقوله‌هاي مهم اين دوران دانست و افزود: بستر دانشگاههاي ما به گونه‌اي است كه دانشجو پس از فارغ‌التحصيلي با دانشگاه بيگانه مي‌شود و دانشگاه را ترك مي‌كند، لذا يكي از اهداف ما به وجود آوردن مقطعي در دانشگاهها بوده كه دانشجويان ماندگار شوند، در اين راستا با برگزاري دوره‌هاي آموزشي كوتاه مدت، آموزش‌هايي بر مبناي نيازهاي شغلي، ترويج دوره‌هاي عمومي IT و بومي‌سازي آنها سبب شده‌ايم تا افراد با داشتن مجموعه اطلاعات كامل انگيزه پيدا كرده و جذب شوند. وي در پايان با ارائه اين پيشنهاد كه در دانشگاهها و خوابگاهها سايت اينترانت راه‌اندازي شود، تصريح كرد: در اين شرايط دانشگاهها موظف مي‌شوند اين طرح را اجرا كرده و منابع موجود در كتابخانه‌ها را به خوابگاهها انتقال دهند. انتهاي پيام