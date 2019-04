مركز مديريت فناوري اطلاعات (MITC) دانشكده‌ي مديريت دانشگاه تهران با همكاري معاونت آموزش تحقيقات و فناوري وزارت پست و با حضور دكتر شفيعي افتتاح شد. به گزارش سرويس IT خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين مراسم كه در محل ساختمان الغدير دانشكده‌ي مديريت برگزار شد، دكتر مسعود شفيعي - معاونت آموزش، تحقيقات و فناوري وزارت پست - بر تعامل و همكاري اين دانشكده با وزارت پست تاكيد كرد و اظهار داشت: با توجه به اينكه اين دانشكده در راه اندازي مركز IT نسبت به ساير مراكز IT دانشگاه‌ها بسيارخوب عمل كرده و منحصر به فرد است، لذا انتظار مي‌رود در جهت بهينه سازي و نيمه صنعتي كردن پروژه‌هاي كارشناسي ارشد فعال باشد و همچنين دوره‌هاي مديريتي‌ IT بسيار مطلوب به صورت مجازي براي مديران مخابراتي ارايه دهد. در ادامه دكتر محمدسعيد تسليمي - رئيس دانشكده‌ي مديريت دانشگاه تهران - در خصوص چگونگي راه اندازي اين مركز توضيحاتي را ارائه داد. خبر تكميلي متعاقبا ارسال خواهد شد. انتهاي پيام