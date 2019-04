عضو هيات علمي دانشگاه اميركبير: بايد بخش خصوصي متولي IT در كشور باشد

تولي گري IT توسط بخش خصوصي پيشرفت‌هاي بيشتري در اين زمينه در پي دارد تا اينكه اين امر به بخش دولتي واگذار شود. دكتر سعادت پور مظفري - استاد دانشكده‌ي برق دانشگاه اميركبير - در گفت و گو با خبرنگار سرويس IT خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، افزود: پروژه‌هاي دولتي كمتر موفق بوده‌اند و IT بايد به خصوصي سازي شركت‌هاي خصوصي كوچك كمك كند و اين امر از سوي بخش خصوصي متولي اين كار قابل پي گيري است. وي، گفت: سابقه‌ي شركت‌هاي دولتي در كشور نيز نشانگر اين مساله است كه به بخش‌هاي خصوصي چندان نپرداخته‌اند و اگر بخواهيم پيشرفتي در آينده‌ي IT كشور داشته باشيم بايد اين بخش طبق ضوابطي خصوصي شود. پور مظفري، تصريح كرد: اگر جايگاه IT بخواهد در كشور بهبود يابد، بايد از تولي گري دولت خارج شود و پس از ارائه‌ي راهكارها، دولت كمك‌هايي را به شركت‌هاي خصوصي كند تا پروژه‌هاي آنها پيشرفت داشته باشد، در غير اين صورت اگر متولي آن دولت باشد، چندان موفق نخواهد بود. وي، تاكيد كرد: اگر واگذاري تولي گري IT به بخش خصوصي عملي نشد، بايد وزارت علوم يا وزارت پست پي‌گير اين مساله باشند زيرا نيروهاي متخصص مربوط به اين بخش در اين دو وزارتخانه حضور دارند. عضو هيات علمي دانشگاه امير كبير عملكرد وزارت پست را براي پي گيري اين امر چندان مناسب نداشت و افزود: اگر دولت هزينه‌اي را كه صرف بخش‌هاي دولتي مي‌كند، براي شركت‌هاي خصوصي مي‌گذاشت موفق تر بود. انتهاي پيام