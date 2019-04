سومين نشست تخصصي بررسي راهكارهاي فناوري اطلاعات با محوريت بررسي چالش‌ها و قوانين IT باشگاه اينترنتي سيب پنج شنبه - 9 بهمن ماه - با سخنراني مهندس محمدي در فرهنگسراي هنر از ساعت 10 تا 12 برگزار مي‌شود. به گزارش سرويس IT ايسنا، اين سلسله نشست‌ها كه با حضور كارشناسان IT تشكيل مي‌شود به طرح، نقد و بررسي تحولات نوين فناوري اطلاعات و ارتباطات در كشور و جامعه‌ي IT ، معرفي فرصت‌ها و پتانسيل جديد در عرصه‌ي IT ، فرهنگ فناوري اطلاعات و ارتباطات و بحث و تبادل نظر پيرامون مسايل IT پرداخته مي‌شود. اين نشست‌ها هر دو هفته يك بار در فرهنگسراي هنر برگزار مي‌شود، كه براي كسب اطلاعات بيشتر و ثبت نام در اين نشست‌ها مي‌توانيد به سايت www.cibclub.com مراجعه كنيد. انتهاي پيام