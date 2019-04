رئيس انجمن صنفي كارفرمايان شبكه‌هاي اينترنتي، گفت: برقراري ارتباط با دولت جهت تصميم‌گيري در حوزه‌ي IT، ايجاد تعامل ميان اعضا و كاربران، ايفاي نقش واسط ميان بخش خصوصي و دولتي از جمله سياست‌هاي كلي انجمن به شمار مي‌رود. به گزارش خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)‌، ”مهندس مصطفي محمدي” در جلسه‌ي تشريح برنامه‌هاي جديد انجمن شبكه‌هاي اينترنتي كه با حضور اعضاي هيات مديره‌ي جديد انجمن تشكيل شد، تصريح كرد: هيات مديره جديد مصمم‌تر است تا در راستاي رسيدن و پيشبرد اهداف انجمن و دفاع از منافع اعضا، توسعه‌ي IT در كشور و دست‌يابي به جامعه‌ي اطلاعاتي، سريع‌تر عمل كند. وي، با اشاره به برنامه‌هاي آتي در حال بررسي در انجمن، عملياتي كردن پروژه‌ي دسته بندي ISPها، پيگيري طرح ايجاد مراكز IDC و يا مركز تجميع ISPها در يك نقطه از شهر جهت جلوگيري از پراكندگي و گستردگي امكانات مورد نياز آن‌ها در سطح شهر، تامين پهناي باند عمده كه تهيه‌ي آن يكي از سنگين‌ترين هزينه‌ها براي شركت‌هاي ISP به شمار مي‌رود و ساماندهي نمايندگان فروش كارت‌هاي اينترنت و تلفن را از جمله مهمترين برنامه‌هاي سال جديد معرفي كرد. در ادامه، ”مهندس رياضيات” نائب رئيس انجمن صنفي كارفرمايان شبكه‌هاي اينترنتي تصريح كرد: تداوم همكاري و تشريك مساعي و تعامل مثبت و سازنده‌ي انجمن با كليه‌ي سازمان‌ها و نهادهاي دولتي در بخش ICT كشور، تشكيل كميته‌ي تهيه و توزيع پهناي باند و تبديل انجمن به عنوان يك نقطه‌ي متمركز در راستاي مذاكره‌ي شركت‌ها با پرووايدرهاي خارجي و انعقاد قراردادها با شرايط مناسب، از جمله استراتژي‌هاي انجمن است كه مورد تاييد هيات مديره قرار گرفته است. در ادامه ”مهندس عابدي نژاد” عضو هيات مديره‌ي انجمن اظهار داشت: بازدهي شركت‌هاي ISP طي سال‌هاي گذشته رو به افول بود اما برنامه‌ها براي سال اينده اين است كه اين بازده‌ها را افزايش دهيم. وي، ادامه داد: بايد فعاليتي براي قيمت گذاري خدمات اينترنتي و هماهنگي ميان آن‌ها ايجاد شود و در اين بين انجمن مي‌تواند به عنوان پيشنهاد دهنده‌ي قيمت، به بازدهي اقتصادي ISPها كمك كند . همچنين ”مهندس شيخ عطار” عضو هيات مديره‌ي انجمن با اشاره به رتبه‌ي پايين كه ايران در صنعت IT در ميان كشورهاي جهان داراست، خاطر نشان كرد: IT بايد بنگاهي مي‌شد كه بتواند قسمتي از بودجه هاي كشور را تامين كند. همچنين ”مهندس پرسا” دبير انجمن تصريح كرد: مهمترين خطري كه IT كشور را تهديد مي‌كند بحث نداشتن نگاه ابزاري مديران به IT است و به اين معني كه IT به جاي آن كه به عنوان ابزاري در جهت رسيدن به اهداف مورد استفاده قرار گيرد بيشتر به عنوان يك هدف نگاه مي‌شود. در ادامه‌ي جلسه پرسش و پاسخ ميان اعضاي هيات مديره و خبرنگاران رسانه‌هاي مختلف برگزار شد. انتهاي پيام