مهندس محمدمهدي پورسينا ـ سرپرست آماده‌سازي و برنامه‌ريزي پيمانكاران كارگاه مكانيك تعميرگاه مركزي فولاد مباركه ـ افزود:« بر اساس پروژه تعريف شده شركت نيپون استيل مبني بر تغييرات جنس روكش رول‌هاي ميز غلطكي نورد گرم شش درصد كروم پس از مطالعات مقدماتي طرح و اثبات فرض مساله، شناسايي مواد جانشين در دستور كار قرار گرفت.» او ادامه داد:« سيستم جوشكاري (OK outrod 13033) و پودر (OK flux 13033) از محصولات شركت ESAB سوئد به صورت آزمايشي بر روي 10 غلتك به روش جوشكاري زير پودري (SAW) استفاده شد و پس از طي مراحل تست‌هاي آزمايشگاهي (خواص مكانيكي و شيميايي) و اخذ بازخورد (feed back) مثبت ناحيه نورد گرم وارد مراحل اجراي نهايي شد.» پورسينا گفت:« در راستاي پشتيباني از شركت‌هاي داخلي و تقويت بنيه‌هاي صنايع داخلي و با توجه به اينكه امكان تهيه مواد مذكور از داخل كشور وجود داشت از طريق يك شركت داخلي سازنده سيم و پودرهاي جوشكاري جهت ساخت سيم و پودر مذكور استفاده شد و پس از انجام سه مرحله سعي و خطا، مواد تهيه شده توسط اين شركت مورد پذيرش تعميرگاه مركزي قرار گرفت و در برنامه‌ريزي توليد انبوه آن شركت قرار گرفت و اين مواد هم‌اكنون تاييديه شركت آلماني B2 را اخذ كرده است.» وي افزود:« در حال حاضر به لحاظ تاييديه كيفي واحد نورد گرم و رضايت آن ناحيه كليه رول‌هاي موجود با روكش قديم جهت بهينه سازي به تعميرگاه مركزي ارسال شده است كه در برنامه تعميرات قرار گرفته و بزودي در ناحيه نورد گرم جهت نصب تحويل داده خواهد شد.» سرپرست آماده‌سازي و برنامه‌ريزي پيمانكاران، كارگاه مكانيك خاطر نشان كرد:« ساليانه حدود دو ميليارد تومان، صرفه‌جويي اقتصادي به غير از هزينه‌هاي تعداد دفعات مونتاژ (Disossemble) در ناحيه، حمل و نقل از ناحيه به تعميرگاه مركز، نفر ساعت تعميرات در تعميرگاه مركزي و حمل و نقل از تعميرگاه به ناحيه در بر داشته است.» او با اشاره به مزاياي ديگر اين پروژه گفت:« افزايش عمر غلتك‌ها تا پنج الي شش برابر يكي ديگر از مزاياي مهم اجراي اين طرح بوده است، بطوريكه در طي هفت ماه گذشته كه از زمان نصب آنها مي‌گذرد، هيچگونه مشكلي در غلتك‌هاي اصلاح شده بوجود نيامده است.» وي از پروژه‌هاي ديگر در دست اجرا صحبت كرد و گفت:« بهينه‌سازي روش جوشكاري پينچ رول‌هاي نورد گرم (پروژه نيپون) و افزايش عمر كاري غلتك‌هاي ريخته‌گري از ديگر پروژه‌هاي در دست اقدام اين قسمت است.»