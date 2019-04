نشست و كارگاه توسعه‌ي راهبرد ملي در زمينه‌ي فناوري اطلاعات با تاكيد بر توسعه‌ي محتواي بومي كه به مدت دو روز در هتل المپيك برگزار مي‌شود با حضور ”مهندس نصرالله جهانگرد” دبير شوراي عالي اطلاع رساني، ”دكتر محمد توكل” دبير كميسيون ملي يونسكو در ايران،‌ ”پرفسور توفيق” رئيس دفتر منطقه‌يي يونسكو در دهلي و كارشناسان و متخصصان ديگر صبح امروز كار خود را آغاز كرد. به گزارش خبرنگار سرويس فناوري اطلاعات ايسنا، در ابتدا ”دكتر حسين غربي” دبير نشست با تاكيد بر توسعه‌ي محتواي بومي، گفت: در روز اول نشست بيشتر به بحث محتواي اطلاعات پرداخته مي‌شود و از بخش‌هاي مختلف كشور دعوت شده‌است كه آن چه كه به عنوان ديتابيس دارند در روز اول عرضه كنند و در روز دوم بيشتر از جنبه‌ي توسعه‌ي IT به موضوع نگاه مي‌شود. در ادامه ”شوشو” معاون نماينده‌ي UNDP در تهران مهمترين چالشي را كه امروزه با آن مواجه‌ايم را فراهم كردن ICT براي افراد بومي و جوامع محلي عنوان كرد و افزود: تكنولوژي‌هاي نوين فناوري اطلاعات و ارتباطات موتور محركه‌ي جهاني شدن محسوب مي‌شود كه صاحبان داراي اطلاعات و فاقد اطلاعات را دور هم جمع كرده و منجر به كاهش شكاف ديجيتالي مي‌شود. وي، گفت: UNDP در ايران برنامه‌هاي مختلفي را انجام داده و همكاري نزديكي با دولت و شركاي ديگر در زمينه‌ي ICT دارد؛ به عنوان مثال در زمينه‌ي استفاده از ICT در شهرهاي مختلف با سازمان مديريت‌وبرنامه‌ريزي در حال همكاري است. وي، با تاكيد بر اين كه انقلاب ICT روند تاريخ را تغيير مي‌دهد، گفت: كشورهاي در حال توسعه بايد خود را به ابزارها و سياست‌هاي مرتبط با ICT مجهز كنند تا به جامعه‌ي جهاني بپيوندند و در اين زمينه مشاركت و همكاري تنگاتنگي را با دولت ايران داشتيم و خواهيم داشت تا بتوانيم برنامه‌هاي خودمان را به پيش ببريم. در ادامه ”جين لوك برنارد” نماينده‌ي UNIPO در تهران با بيان اينكه فناوري اطلاعات نه تنها جهان را متحول كرده بلكه به وسيله‌ي آن كشورها رويكرد جديدي پيدا كرده‌اند، گفت: در اين زمينه تمامي دستاوردهاي اين فناوري مثبت نبوده و كشورهاي در حال توسعه و جوامع محلي به حاشيه رانده شدند شكافي بين جوامع به وجود آمد كه در حال گسترش است. وي، افزود: براي برطرف كردن اين شكاف نياز به يك فرآيند منسجم داريم تا بتوانيم مسيري را رقم بزنيم كه فرصت‌هاي جديدي براي افراد به دست آيد چون كاهش فشار ديجيتالي چالش فرا روي ماست كه بايد به آن توجه شود. همچنين در اين نشست ”مهندس نصرالله جهانگرد” دبير شوراي عالي اطلاع رساني، گفت: امروزه فهم وقوع جهاني شدن از گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات براي تصميم گيري در هر كشوري از مباحث كليدي و مورد توجه مي‌باشد. وي، مهمترين مشخصه‌ي عصر اطلاعات در شرايط كنوني را تغيير ساختار اقتصادي از منابع سنتي به منابع جديد عنوان كرد و اظهار داشت: تا قبل از دهه‌ي 80 ميلادي در هيچ كجاي دنيا درآمد سرانه‌ي بالاي 10 هزار دلار گزارش نشده، ولي امروزه كه اين درآمد در برخي كشورها به بالاي 40 هزار دلار هم افزايش يافته به دليل متكي بودن به اختراع و نوآوري و استفاده از دانش بوده و هر كشوري مي‌تواند از طريق رشد دانش به چنين ثروتي دست يابد. دبير شوراي عالي اطلاع رساني، دسترسي ارزان و آسان به اطلاعات و ارتباطات و فرصت‌هاي جديد اشتغال در عرصه‌ي بين المللي و باز آموزي براي رشد علمي و تخصصي و استفاده از ICT در زمينه‌هاي مختلف را از موضوعات مورد توجه عنوان كرد. وي گفت: در برنامه‌ي 5 ساله‌ي چهارم استفاده از ICT و تكنولوژي به عنوان محور توسعه يكي از شرايط اولين محسوب مي‌شود و گذر به سمت اقتصاد دانايي محور عنوان يكي از اهداف اصلي انتخاب شده است. جهانگرد، اظهار داشت: در سطح بين المللي ICT به عنوان محور توسعه‌ي به عنوان مهمترين عامل تاثير گذار در رشد شناخته شده و امكان پرسش اقتصادي بسيار بلندي را براي كشورهايي كه به آن توجه كردند فراهم كرده است. وي، سرمايه‌گذاري در زمينه‌ي تكنولوژي و دانايي را يكي از مهمترين موارد مورد توجه عنوان كرد. همچنين در اين نشست ”دكتر محمد توكل” دبير كل كميسيون ملي يونسكو در ايران با بيان اين كه فناوري اطلاعات (IT) در هزاره‌ي جديد نقش مهمي ايفا مي‌كند، گفت: IT مهمترين عامل موثر بر افزايش كارآمدي و نفوذ در سازمان‌ها به شمار مي‌رود و به منزله‌ي رسالتي خطير است كه به مردم كمك مي‌كند تا استانداردهاي زندگي فردي، اقتصادي و اجتماعي را ارتقا دهند. وي، گفت: دولت به تدريج متوجه نقش IT در تسهيل فعاليت‌هاي اقتصادي، كارآمدي حكومت و توسعه‌ي منابع انساني مي‌شود پس طبيعي و منطقي است كه به دنبال ابتكاري از سوي دولت باشيم تا نظام مبتني بر IT را جايگزين نظام سنتي ارائه‌ي خدمات عمومي كند. وي، ادامه داد: در دوران گذار و در جامعه‌ي دانش محور از طريق ايجاد فرصت‌هاي برابر براي همگان در بهره‌مندي از مزاياي توسعه، استفاده از قابليت‌هاي گسترده‌ي تلاش بشري و افزايش كيفيت زندگي موجب دگرگوني دراز مدت اجتماعي و اقتصادي كشور مي‌شده است. وي تصريح كرد: IT به عنوان ابزار مهمي براي فعاليت‌هاي دولت محسوب مي‌شود، بنابراين طبيعي است كه ما در اين زمينه ابتكارات عميقي را توسط دولت شاهد خواهيم بود كه آن‌ها را جايگزين سيستم‌هاي سنتي كنيم. همچنين ”پرفسور توفيق” رئيس دفتر منطقه‌يي يونسكو در دهلي با اشاره بر برنامه‌هاي ملي، گفت: يونسكو در زمينه‌ي ICT و محتواي آن استراتژي‌هاي ميان مدتي كه معمولا 6 ساله هستند را در نظر گرفته كه در حال حاضر در ميانه‌ي اين برنامه‌ي ميان مدت هستيم. وي، افزود: در اين استراتژي‌هاي ميان مدت سعي مي‌كنيم استراتژي يونسكو را به تصويب نهادها در كشورهاي مختلف برسانيم. توفيق، اظهار داشت: در اين استراتژي‌هاي ميان مدت اهدافمان بيشتر مربوط به اطلاعات و ارتباطات و دسترسي همه‌ي افراد به آن است و در اين مسير سعي در كاهش شكاف ديجيتالي داريم. وي، ضعف ساختارها، كمبود امكانات عالي، مقاومت در برابر سواد را از موارد ضعف در اين مسير عنوان كرد و افزود: از طريق تدوين برنامه‌هاي مختلف سعي در رفع اين نقاط ضعف داريم، بنابراين سعي در درگير كردن شركايمان در اين فعاليت داريم و در اين مسير نياز به همكاري سازمان‌هاي بين المللي احساس مي‌شده است. رئيس دفتر منطقه‌يي يونسكو، در دهلي به ايجاد يك شبكه‌ي جهاني تاكيد كرد، گفت: در حال حاضر با مشكل دسترسي به اينترنت مواجه‌ايم اما آن چيزي كه در حال حاضر ما به دنبال آن هستيم توجه جوانان به بحث محتوايي در اينترنت است چون با توجه به گسترش استفاده از اينترنت جوانان بايد به دنبال مفاهيم محتوايي در اين باشند. توفيق تصريح كرد: نياز به ايجاد محتواي فارسي، غربي و به طور كلي زبان محلي در اينترنت به شدت احساس مي‌شود و بايد به موازات كار سخت‌افزاري به دنبال ايجاد نهضت نرم‌افزاري نيز باشيم. انتهاي پيام