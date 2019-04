محققان ضدويروسي اعلام كردند كه نسخه‌ي دوم ويروس اينترنتي MyDoom در شبكه‌ي اينترنتي منتشر شده است. به گزارش سرويس بين‌الملل ايسنا، اين دو نسخه از ويروس MyDoom كه در نحوه‌ي ارسال پست الكترونيكي به قربانيان احتمالي با يكديگر تفاوت دارند از نرم افزار گشايشگر مايكروسافت براي آلوده كردن رايانه‌هاي شخصي پس از يك كليك ساده كاربر بر روي لينك WEB استفاده مي‌كنند، اما اين ويروس‌ها قادر نيستند در مقياس‌هاي بسيار گسترده منتشر شوند. تاكنون تنها 40 مورد از سيستم‌هاي آلوده شده به اين ويروس در كمپاني ضدويروسي Symantec شناسايي شده است. مهمترين براي جلوگيري از فعاليت اين ويروس احتياط كاربران در باز كردن فايل‌هاي ضميمه و پست‌هاي الكترونيكي ناخواسته از منابع شناخته شده يا ناشناخته است. نسخه‌ي جديد ويروس فوق به عنوان يك پست الكترونيكي در inbox ظاهر ‌شده و پيغامي كه در شامل دو عبارت ذيل را اعلام مي‌كند: 1- ‌Look at my homepage with my last wedcam photos 2- FREE ADULT VIDEO!SIGN UP NOW گفتني است تمام پيغام‌ها حاوي متني هستند كه آن‌ها را به يك صفحه‌ي وب كه توسط ويروس توليد شده است مرتبط مي‌كند. انتهاي پيام