روابط عمومي بيست و سومين جشنواره بين المللي فيلم فجر، اسامي فيلم‌هاي بلند بخش مسابقه بين الملل جشنواره را اعلام كرد. به گزارش ايسنا، بيست فيلم بلند از كشورهاي آلمان، انگلستان، ايتاليا، ايران، بوسني هرزگوين، تايوان، تركيه، چين، ژاپن، سوييس، فرانسه، مجارستان، مراكش، لوكزامبورگ، هنگ كنگ و يونان در اين بخش شركت دارند. آوازه خوان پشت پرده، Singing Behind Screens (ارمائو اولمي / ايتاليا، انگلستان، فرانسه - 2003)، اسپارتي Spartan (ديويد ممت / آمريكا، آلمان 2004)، افعي در مشت، Viper in The Fist (فيليپ دوبروكا/فرانسه، انگستان - 2004)، بعد از روز قبل After The Day Before (آتيلا يانيش/ مجارستان، 2004)، بيدار شو آرزو، Wake Up Arezu (كيانوش عياري / ايران - 2004)، بيد مجنون The Weeping Willow (مجيد مجيدي / ايران - 2004)، پيك پوست هندوانه، Boats Out of Watermelon Rinds (احمد اولوكاي / تركيه - 2004)، تاجر ونيزي Merchant of Venice (مايكل راد فورد/ آمريكا، ايتاليا، اوكزامبورگ، انگلستان، 2004)، خانه خنجرهاي پران House of Flying Daggers (ژانگ ييمو / چين، هنگ كنگ - 2004)، در انتظار ابر، Waiting for Clouds (يسيم اوستا اوغلو / آلمان، فرانسه،‌ يونان، تركيه - 2004)، در كازابلانكا فرشته‌ها پرواز نمي‌كنند، In blanca Angels Don't Fly (محمد اصلي/ ايتاليا، مراكش - 2004)، روز نهم، The Ninth Day ( شلندورف/ آلمان، لوكزامبورگ - 2004)، روزها و ساعت‌ها، Day & Hours (پي ير زاليكا/ بوسني - هرزگوين - 2004)، شكوفه‌هاي سنگي، Stone Blossoms (عزيز اله حميد نژاد / ايران - 2004)، كاپيتان اسكاي: دنياي فردا، Sky Captain, World of Tomorrow (كري كان ران / ايتاليا، انگلستان، آمريكا - 2004)، كافه لومي ير، Cafe Lumiere (هسيائو - هسين هو / تايوان ، ژاپن 2003)، ناپولا، Napola (دنيس گانسل / آلمان - 2004)، نگهبان پاركينگ در ماه جولاي ‏The Parking Attendant in July (آن ژان جون / چين - 2004)، هم خوانان، Les Choristes (كريستف باراتيه/ آلمان، سوئيس، فرانسه - ،2004) يادداشت‌هاي موتورسيكلت‌، The Motorcycle Diaries (والتر سالس / انگلستان، آلمان، آمريكا - 2004)، عناوين فيلم‌هايي است كه در بخش مسابقه بين‌الملل جشنواره به نمايش در مي‌آيد. انتهاي پيام