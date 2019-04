كارشناسان ضدويروسي نسبت به وجود نسخه‌ي جديد كرم Sober كه به سرعت در شبكه اينترنت منتشر مي‌شود هشدار دادند.

به گزارش سرويس بين‌الملل ايسنا، اين نسخه‌ي جديد تحت عنوان Sober-M پست‌هاي الكترونيكي را با عبارت

I've got your e-mail on my account در قسمت Subject ارسال مي‌كند.

كل پيغام يا به زبان انگليسي ناصحيح و با زبان آلماني نوشته شده كه احتمالا براي فريب دادن كاربر است كه مطمئن شوند ويروسي نيست.

اين پيغام حاوي يك فايل zip. با عنوان your- text.zip است كه چنانچه كاربر آن را باز كند كرم مزبور خود را به تمام آدرس‌هاي تماس در سيستم آلوده شده منتقل خواهد كرد.

اين كرم همچنين آدرس پست‌هاي الكترونيكي قربانيان را جمع آوري كرده و آن‌ها را براي نويسنده‌ي ناشناس ويروس ارسال مي‌كند.

پس از آن اين فهرست‌هاي آدرس‌ها اغلب به اسپمرها يا همان هرزنامه نويسان فروخته مي‌شوند.

انتهاي پيام