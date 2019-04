پخش فيلم‌هاي سينمايي همزمان با پايان هفته و تقارن با انتخابات رياست جمهوري حجم وسيعي از ساعات برنامه‌هاي تلويزيوني را به خود اختصاص داده است. به گزارش سرويس تلويزيون ايسنا، دو فيلم از شش سينمايي كه طي آخر هفته از سيماي جمهور اسلامي پخش مي‌شوند، محصول آمريكا و فيلم‌هاي ديگر محصول كشور فرانسه، ژاپن و يك فيلم ساخته‌ي ايران است. شبكه اول سيما سينمايي «روياها چه مي‌شوند» را با هدف بررسي سينماي معناگرا در قالب برنامه‌ي «سينما يك» پخش مي‌كند.اين فيلم به كارگرداني وينسنت وارد، محصول سال 1998 سينماي آمريكاست كه در آن رابين ويليافر به ايفاي نقش پرداخته است. داستان «روياها چه مي‌شوند»( What Dreams may come ) درباره دكتر كريس نيلسون آني است كه در نخستين ملاقات عاشق يكديگر مي‌شوند و با هم ازدواج مي‌كنند. آن‌ها در طول زندگي صاحب دختر و پسري به نام مري ويان مي‌شوند كه پس از 13 سال فرزندانشان در يك سانحه رانندگي كشته مي‌شوند. آني پس از مرگ فرزندانش دچار افسردگي شديد مي‌شود و به آسايشگاه مي‌رود.كريس با تلاش فراوان همسرش را به ادامه زندگي اميدوار مي‌كند. اما در طي تصادفي ديگر كريس نيز جان خود را از دست مي‌دهد. «روياها چه مي‌شوند» در سال 1999 توانست جايزه اسكار بهترين جلوه‌هاي ويژه را از آن خود كند فيلم تلويزيوني «مسافر» نيز همزمان با 27 خرداد ماه ـ انتخابات رياست جمهوي ـ براي نخستين بار از شبكه‌ي اول پخش مي‌شود.در اين فيلم بازيگراني چون خسرو شكيبايي، فرامرز صديقي، جهانگير الماسي، رزيتا غفاري، داريوش اسدزاده، هايده حائري، فلورا نظري، سيامك اطلسي، رضا سعيدي، علي اسيوند حضور دارند. بر اساس اين گزارش ايسنا، فيلم فرانسوي «جستجوي صورتي» نيز جمعه بيست و هفتم خرداد ماه از شبكه‌ي دوم پخش مي‌شود.اين فيلم به كارگرداني بليك ادواردز، داستان يك تبهكار است كه اقدام به ربودن پرفسور فاستندر و دخترش مي‌كند تا از تئوريهاي او درباره‌ي آرمان، مكان و الكترو مغناطيس استفاده كند. شبكه‌ي سوم سيما نيز پنج‌شنبه فيلم «درياچه‌ي سياه» و شب جمعه سينمايي «دليجان آتش» (The war wagon ) را در قالب برنامه صد فيلم پخش مي‌كند. «دليجان آتش» در ژانر اكشن و وسترن توسط برت كندي ساخته شده و محصول سال 1967 سينماي آمريكاست.طي اين فيلم تاوجكسون پس از بازگشت از زندان و نجايت يافتن از مرگ حتمي براي انتقام به سراغ فرانك پيرس، كه مقدار بسياري طلا از وي دزديده است، مي‌رود. به گزارش ايسنا، شبكه‌ي چهار نيز «ترس و لرز» (stupeuret tremblements ) محصول سال 2003 سينماي فرانسه و ژاپن را در مدت زمان 107 دقيقه جمعه ساعت 20 و 30 دقيقه در قالب برنامه‌ي تلويزيوني ‌«سينما چهار» پخش مي‌كند. اين فيلم درباره دختري دو رگه به نام آملي است كه در كشور ژاپن متولد شده، ولي دوران رشد ونمو خود را در بلژيك گذرانده است. با اين وجود آملي همچنان فضاهايي از كشور و فرهنگ را به خاطر مي‌آورد. فيلم بدين بهانه سعي دارد فرهنگ مشرق زمين و خصوصا ژاپن را به مخاطب بشناساند. انتهاي پيام