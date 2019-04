برگ جديدي از بدرفتاري سربازان انگليسي با زندانيان عراقي فاش شد

در يك نوار ويديويي كه به صورت آماتور فيلم‌برداري شده، بدرفتاري سربازان انگليسي با زندانيان عراقي نشان داده مي‌شود. پليس نظامي انگليس اين فيلم را مورد بررسي قرار مي‌دهد. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، روزنامه‌ي The news of the world -چاپ انگليس- اعلام كرد، فيلمي در اختيار دارد كه نشان مي‌دهد سربازان انگليسي با استفاده از باتوم و مشت گروهي از جوانان عراقي را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند. به نوشته‌ي اين روزنامه، اين فيلم در جنوب عراق و دو سال قبل گرفته شده است. وزارت دفاع انگليس اعلام كرد كه اين موضوع را جدي گرفته و تحقيقات در اين رابطه آغاز شده است. كريس توماس، از سخنگويان ارتش انگليس در شهر بصره‌ي عراق كه 8000 سرباز انگليسي در آن مستقر هستند، مي‌گويد: ما تمامي اقدامات خشونـت‌آميز و بدرفتاري با زندانيان را محكوم مي‌كنيم. وي افزود: اميدواريم كه روابط خوب ميان نيروهاي چند مليتي كه براي برقراري‌اش كار زيادي انجام شده، تحت تاثير اين موضوع قرار نگيرد. به گفته‌ي توماس، اين اتهامات فقط به تعداد كمي از 8000 نيروي انگليسي كه در عراق خدمت مي‌كنند، مربوط مي‌شود. هنوز معلوم نيست كه اين فيلم تا چه حد بر روابط نيروهاي انگليسي مستقر در جنوب عراق و نيروهاي محلي تاثير مي‌گذارد. توماس از ذكر جزييات بيشتر در اين رابطه خودداري كرد. طي روزهاي اخير، روابط ميان انگليسي‌ها و برخي شخصيت‌هاي عراقي تيره شده و عراقي‌ها از زنداني شدن پليس‌هاي محلي و ربوده شدن و كشته شدن تعداد زيادي از مردم شكايت دارند. در اين فيلم كه سه دقيقه و 12 ثانيه طول مي‌ كشد و از روي پشت‌بام گرفته شده تصويربردار از همكارانش مي‌خواهد كه چهار نوجوان را با باتوم، لگد و مشت ضرب و شتم كنند. انتهاي پيام