يك استاد دانشگاه گفت‌: نظارت نداشتن دستگاه‌هاي دولتي بر روي اتحاديه‌ها و بي‌تاثير بودن اكثر آن‌ها، ضربه‌ي زيادي به فعالان صنف فناوري اطلاعات وارد آورده است. محمد فتحيان در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس فناوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره دلايل ناكارآيي اتحاديه و انجمن‌هاي فعال در صنعت فناوري اطلاعات كشور، اظهار داشت‌: IT كاربرد بسياري در صنايع مختلف دارد و اين امر باعث پراكندگي فعاليت انجمن‌ها و اتحاديه‌ها شده است. همچنين انجمن‌ها و اتحاديه‌هاي صنعت IT، شرح وظايف و فعاليت مشخصي ندارند و اصولا تصميم‌هاي آن‌ها بر روي بازار تاثيرگذار نيست. فتحيان با بيان اين كه مسوولان نهادهاي دولتي نظارت مشخص بر روي NGO‌ها ندارند، گفت‌: اكثر انجمن‌ها بر اساس جايگاه افراد خاص در دستگاه‌هاي دولتي تشكيل مي‌شوند تا اعضاي صنف از طريق نفوذ اين افراد بتوانند مشكلات خود را حل كنند؛ به همين خاطر، انجمن‌ها پس از اين‌كه مديران جايگاه خود را از دست مي‌دهند، متروكه‌ مي‌شوند و اعضاي آن‌ها سرگردان باقي مي‌مانند. به اعتقاد وي، بايد NGO‌هايي كه بر روي بازار تاثيرگذار نيستند، منحل شوند؛ تا سردرگمي‌ اعضاي صنف پايان يابد. اين استاد دانشگاه تاكيد كرد: در سطح كلان صنعت IT نيز چندين شورا براي سياست‌گذاري فعاليت دارند كه وظيفه‌ي اكثر آن‌ها تقريبا يكسان است و نبود وحدت در سياست‌گذاري ضربات بسياري به صنعت IT وارد كرده است. وي در ادامه خاطرنشان كرد‌: فعاليت چند شورا و سازمان در مقوله‌ي راهبرد ملي صنعت IT به‌طور موازي در حالي است كه هيچ كدام از آن‌ها تا به حال به نتيجه‌ي خاصي نرسيده‌اند. فتحيان يادآور شد: تعيين سياست‌هاي كلان صنعت IT توسط چندين سازمان بازار را دچار سردرگمي‌ خواهد كرد؛ به همين دليل نهاد و شوراي معيني بايد اين كار را برعهده بگيرد تا توسعه‌ي بخش خصوصي و زيرساخت‌هاي كشور تحت يك سياست مشخص صورت گيرد. اين كارشناس IT با بيان اين كه در كشور ما صنعت IT نقطه‌ي شروع مشخصي ندارد، گفت‌: شوراها بايد به توافق برسند؛ تا سياست‌ها تحت حاكميت مشخصي تعيين شوند. انتهاي پيام