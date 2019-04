به گفته‌ي مدير يك شركت اينترنتي دولت در ايران نه تنها هيچگونه امتياز و مشوقي براي شرکت‌هاي خصوصي در بخش IT در نظر نگرفته، بلكه ماليات جديدي به نام عوارض تجميعي مخصوص شرکت‌هاي مخابراتي را با نرخ بالا به اين شرکت‌ها تحميل مي‌كند که درصد ماليات دريافتي غالبا از سود شرکت‌ها بيشتر است؛ اين امر ضربه‌ي سنگيني را به‌جاي حمايت از بخش خصوصي به پيکره‌ي آن‌ها وارد آورده و جالب اين که کسي هم پاسخگو نيست.

دکتر فريدون قاسم‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار كرد: طبق مصوبه‌ي شوراي عالي انقلاب فرهنگي تأمين پهناي باند بايد در انحصار شركت فن‌آوري اطلاعات باقي بماند و ديش ماهواره‌ي شركت‌هاي خصوصي و دولتي جمع‌آوري شود؛ اما تاکنون اين مصوبه فقط در مورد شركت‌هاي خصوصي اجرا شده و سازمان‌ها و شرکت‌هاي دولتي نه تنها ديش‌هاي ماهواره‌ي خود را جمع‌آوري نكرده‌اند، بلكه مناقصات متعددي نيز براي نصب ديش برگزار مي‌کنند ، به گونه‌اي كه تعداد مناقصات سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي براي نصب ديش ماهواره تنها ظرف چند ماه گذشته بيش از ديش‌هاي جمع‌آوري شده توسط دولت از بخش خصوصي ظرف همين مدت است.

وي ادامه داد: با توجه به اين که هدف مسوولان از اجراي اين مصوبه حفظ امنيت ملي است، اين سوال وجود دارد که چرا اين جمع‌آوري فقط در مورد شرکت‌هاي خصوصي به اجرا درآمده است؟ در حالي که درصد کمي از ديش‌هاي فعال در کشور در اختيار بخش خصوصي قرار داشته است، در نتيجه عملا نحوه‌ي اجراي اين مصوبه تاکنون مشابه بستن پنجره و بازگذاشتن درهاي خانه است.

به گفته او، شركت‌هاي ICP بايد ديش‌هاي خود را داشته باشند تا در صورت بروز مشكل براي فيبر نوري، ارتباطات اينترنتي كشور قطع نشود و ديش‌هاي ماهواره بتوانند پشتيباني لازم را از شبكه بكنند و دولت هم بر روي اين شركت‌ها اعمال نظارت كند و اين روشي است که به دلايل علمي و فني براي ايجاد امنيت و پايداري در سرويس اينترنت بسيار موثر است و در کشورهاي پيشرفته دنيا نيز همين روش استفاده مي‌شود.

او افزود: هر چند هدف از اجراي اين طرح ايجاد مشکل براي بخش خصوصي نبوده، اما هم‌اكنون تجهيزات ماهواره‌يي اين شركت‌ها بلااستفاده باقي مانده و اين امر ضربه‌ي مالي سنگيني را با توجه به گران بودن اين تجهيزات و هزينه‌ي استهلاک بالاي آن‌ها به اين شرکت‌هاي خصوصي وارد آورده است.

قاسم‌زاده با تأكيد بر اين كه در ادبيات توسعه‌ي IT در دنيا، امروزه دولت حامي بخش خصوصي مي‌باشد، گفت: در ايران در بسياري از موارد به‌ويژه در حوزه‌ي IT اين معنا به‌صورت معکوس عمل مي‌شود؛ به عنوان مثال آمريكا شركت‌هايي كه از تجارت الكترونيك استفاده مي‌كنند را به مدت پنج سال از دادن ماليات معاف كرده و يا كشور هند با اجراي طرح توسعه‌ي IT شركت‌هاي فعال در اين صنعت را تا مدت ده سال از دادن ماليات معاف كرده است.

وي در ادامه خاطر نشان كرد: كشور آمريكا هنگامي كه طرح توسعه‌ي IT را شروع كرد، منشوري چهار ماده‌يي را در راستاي حداقل مداخله دولت به اجرا گذاشت که به موجب آن موتور توسعه‌ي اينترنت در اين كشور در اختيار بخش خصوصي قرار گرفته اما اين امر در كشور ما عملا برعكس شده است و برخي از مسوولان اعتقاد دارند به دليل اين كه دولت با ارائه‌ي خدمات در مناطق دور افتاده ضرر مي‌كند، بايد فعاليت‌هاي سوددهنده را نيز در اختيار داشته باشد تا ضررهاي دولت كاهش يابد.

به اعتقاد او اين طرز فكر قديمي و کاملا اشتباه است؛ چرا که اولا دولت نبايد وارد حوزه‌ي تصدي شود و بايد خود را به حوزه‌ي حاکميت و نظارت محدود كند و دوم اين كه سود واقعي دولت افزايش اشتغال، توسعه و رفاه اجتماعي است و نبايد با اين استدلال، برخي از مديران مانع کارآفريني و رشد بخش خصوصي شوند.

وي با اشاره به نبود قراردادهاي SLA در مخابرات گفت: هم‌اكنون شركت‌هاي ICP نمي‌دانند که چه سطحي از سرويس را قرار است از شرکت فن‌آوري اطلاعات تحويل بگيرند و در صورت عدم دريافت سرويس در چه سطحي به ايشان قرار است خسارت پرداخت شود؛ اين در حالي است که ICP بايد به مشتريان خود SLA داده و در صورت قطعي و يا افت کيفيت خسارت پرداخت کند.

اين مدير شركت اينترنتي افزود: در حال حاضر قطع شدن فيبر نوري باعث ايجاد مشكل در اينترنت کل كشور مي‌شود و شركت فن‌آوري اطلاعات هيچگونه پشتيباني‌ در اختيار شركت‌ها قرار نمي‌دهد.

او با بيان اين كه براي توسعه‌ي اينترنت به اقصي نقاط کشور و ايجاد رقابت با شرکت‌هاي بزرگ خارجي، شرکت‌هاي اينترنتي بايد در سطح ملي فعاليت کنند، گفت: در چند سال آينده با حركت ايران به سمت WTO شركت‌هاي بزرگ اينترنتي بين‌المللي، فرصت حضور در بازار ايران را پيدا خواهند كرد؛ اما متاسفانه قوانين و مقررات ما به گونه‌اي تنظيم شده‌اند كه شركت‌هاي IT کوچک باقي مي‌مانند و امکان ملي شدن را پيدا نمي‌کنند؛ در آئين‌نامه‌ي جديد شركت‌هاي اينترنتي، بايد به شرکت‌هاي حائز صلاحيت مجوز فعاليت در سطح کشور داده شود تا ضمن فراهم شدن امکان ارائه‌ي خدمات اينترنت در نقاط دور افتاده در کشور ما نيز، شرکت‌هاي اينترنتي قوي و داراي قابليت رقابت در سطح بين‌المللي رشد پيدا کنند.

قاسم‌زاده در پايان محاسبه نشدن هزينه‌ي پهناي باند شرکت‌هاي اينترنتي که در نقاط مختلف از شرکت فن‌آوري اطلاعات دريافت مي‌کنند، به‌صورت تجمعي، نبود بستر مناسب براي انتقال پهناي باند به مشتريان پرسرعت، فروش پهناي باند توسط شرکت‌هاي فن‌آوري اطلاعات بموازات بخش خصوصي و بلااستفاده و بلاتکليف ماندن سرمايه‌گذاري انجام شده توسط بخش خصوصي براي ايجاد ايستگاه‌هاي ماهواره‌يي، به دنبال جمع‌آوري آن‌ها را از ديگر مشکلات پيش روي شرکت‌هاي ICP ذکر و اظهار اميدواري کرد که در آئين‌نامه‌ي جديد اين مشکلات با دقت مورد توجه قرار گيرند.

انتهاي پيام