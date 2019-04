نشست خبري سيزدهمين نمايشگاه الكامپ روز گذشته با حضور مدير عامل شركت سهامي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي و برخي از نمايندگان اصناف برگزار شد. به گزارش خبرنگار سرويس فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سيدحميد قوام شهيدي در اين نشست با اشاره به زمان مناسب برگزاري نمايشگاه اظهار كرد: ما قصد نداريم زمان برگزاري نمايشگاه را جابه‌جا كنيم اگر قبلا هم تغيير كرده، براي اين بود كه زمانش ثابت نشده و در واقع به ما تحميل شده بود اما امسال تصميم‌گيري را با فرصت مناسب انجام داديم و با نگاه علمي اين زمان را انتخاب كرديم. وي از بستن تقويم نمايشگاهي در سال جاري خبر داد و گفت:‌ با اين تقويم از اين پس زمان برگزاري نمايشگاه سه تا پنج سال آينده مشخص مي‌شود زيرا الكامپ يك نمايشگاه تخصصي است هر چند كه تا حدي اين بحث عمومي است ولي نگاه جدي و كلي ما بيشتر تخصصي و خاص است. مدير عامل شركت سهامي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي افزود: نمايشگاه الكامپ در سال گذشته فضايي در حدود بيش از 10 هزار متر مربع داخلي و كمتر از هزار متر مربع خارجي بود كه در مجموع حدود 11 هزار متر سطح پوشش آن بود و حدود 310 شركت داخلي و 15 شركت خارجي در آن مشاركت داشتند. وي گفت: تا به حال حدود 317 شركت ثبت‌نام كردند كه در مجموع تا به حال در بيش از 10 هزار و 500 متر ثبت‌نام صورت گرفته است كه پيش بيني مي‌شود بيش از 15 هزار متر ثبت‌نام داشته باشيم كه اگر اين موضوع محقق شود شايد بزرگ‌ترين نمايشگاه طول تاريخ همين نمايشگاه سيزدهم باشد البته بايد گفت كه نمايشگاه دهم را انجمن انفورماتيك به خوبي برگزار كرد و يكي از بهترين نمايشگاه‌ها در طول دوران برگزاري آن بود. او ادامه داد: البته در آن زمان جوي كه حاكم بوده و شرايطي كه صنعت فن‌آوري اطلاعات در آن قرار داشته بي‌اثر نبود و صنف‌ IT يك صنف بهره‌مندي از بازار بوده كه شايد امروز آن بهره‌مندي را ندارد. وي گفت: در حاشيه برگزاري نمايشگاه به بحث دولت الكترونيكي مي‌پردازيم كه بحثي جدي براي كشور است زيرا صرفه‌جويي كه ناشي از نگاه الكترونيكي به انجام امور شهري و امور مرتبط با دولت دارد محك و نشان خوبي براي جهت‌گيري به سمت دولت الكترونيكي است. بنابراين بايد به اين موضوع توجه و تاكيد كنيم. مدير عامل شركت سهامي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي با بيان اين كه دولت الكترونيكي علاوه بر صرفه‌جويي اقتصادي بهره‌هاي ديگري نيز خواهد داشت گفت: براي اولين بار در اين نمايشگاه مسابقات رباتيك داخل آب برگزار مي‌شود و بيش از 50 بيل بورد از روز عيد فطر در سطح شهر و تبليغاتي نيز از طريق صدا و سيما خواهيم داشت و همچنين در هشت سايت خبري نيز اطلاع‌رساني مي‌كنيم. وي تاكيد كرد: اگر ما اين نمايشگاه را برگزار مي‌كنيم به اين معني نيست كه نمي‌خواهيم ديگران در اين جريان وارد شوند زيرا در اين جا كميته صدور مجوز كه دبيرخانه آن در سازمان توسعه تجارت مستقر است وجود دارد كه با ارائه‌ي درخواست و طرح توجيهي به اين كميته، آن‌ها در اين مورد نظر مي‌دهند. قوام شهيدي ادامه داد: امسال هم علي‌رغم اين كه اعلام كرده بوديم اين كميته بر برگزاري اين نمايشگاه به ما توصيه كرد و با توجه به شرايط ما برگزار كننده شديم و در واقع اين موضوع به ما تحميل شد و اگر علي‌رغم خواسته‌مان برگزار كننده هستيم اين موضوع تصميمي است كه كميته صدور مجوز آن را گرفته و ما نيز براي كمك به توسعه‌ي صنعت IT تصميم گرفتيم اين كار را خودمان انجام دهيم. مدير عامل شركت سهامي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي با تاكيد بر اين كه اين برگزاري هيچ پشت صحنه‌اي ندارد گفت: هدفمان ايجاد انسجام و وحدت بين گروه‌هاي مختلف در بخش خصوصي است و هيچ هدف ديگري نداريم و دنبال آن هستيم كه صنعت IT را به خوبي در كشور نشان دهيم. وي ادامه داد: ما امروز خود را با جي‌تكس مي‌سنجيم اما ما توان بالاتري داريم و برگزاري نمايشگاه جي تكس در دبي نشان دهنده آن نيست كه آن كشور كه خود سهمي در برگزاري آن نمايشگاه ندارد از ما جلوتر است؛ صرف مجري خوب بودن كفايت نمي‌كند بلكه براي برگزاري نمايشگاه بايد زيرساخت‌هاي مناسب نيز فراهم شود. او با بيان اين كه رويكردي كه ما در نمايشگاه داريم تخصصي، صادراتي و بين‌المللي است گفت: نمايشگاه الكامپ نيز از چنين خاصيتي برخوردار است و اصولا ديدگاه مردم به نمايشگاه داخلي كشور آن است كه در راستاي توسعه مصرف باشد اما ما در واقع مي‌خواهيم بحث توسعه مصرف را به توسعه صادرات تبديل كنيم. مدير عامل شركت سهامي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي با اشاره به ويژگي‌هاي نمايشگاه بين‌المللي و با بيان اين كه نمايشگاه بين‌المللي تعاريف خاص خود را دارد و بايد درصد ميزان مشاركت كنندگان خارجي از يك حداقلي برخوردار باشد گفت: صرفا يك اسم و عنوان بين‌المللي نمي‌تواند نمايشگاهي را بين‌المللي كند و در كشور ما فقط شهرهاي مشهد، تبريز، اصفهان و اخيرا زنجان هستند كه ظرفيت برگزاري نمايشگاه بين‌المللي را دارند و بايد در برگزاري اين نمايشگاها به همه اين فاكتورها توجه كرد. وي تاكيد كرد:‌ نمايشگاه الكامپ در ايران زيرساخت‌هايي نياز دارد و درصد كمي از موفقيت آن به مجري مرتبط است و آن چه كه مهم است استعداد و توانمندي در اين زمينه است؛ به عنوان مثال اگر ما هيچ استعدادي در زمينه توليد يك فن‌آوري نداريم وقتي مي‌خواهيم نمايشگاهي در آن زمينه برگزار كنيم از آن استقبالي نخواهد شد. شهيدي با اشاره به كشورهاي پيشرفته در اين حوزه گفت: كشور مالزي ظرف كمتر از 30 سال عمر انقلاب ما حدود 2 ميليارد دلار صادرات داشته و امروز اين كشور بيش از 100 ميليارد دلار صادرات دارد كه بيش از 45 درصد آن در زمينه‌ي IT است بنابراين بايد بررسي كنيم اين موضوع به چه صورتي اتفاق افتاده است. و ريشه آن در كجا است و موضوع مهم در اين زمينه آماده سازي و فراهم آوردن بستر و زيرساخت‌هاي مناسب است. او همچنين در بخشي از سخنان خود تاكيد كرد: هيچ كس توانمندتر از شركت سهامي نمايشگاه‌هاي بين المللي براي برگزاري يك نمايشگاه در كشور نيست. همچنين در ادامه اين نشست مسعود شنتيايي - نايب رئيس سنديكاي توليد كنندگان فن‌آوري اطلاعات - با بيان اين كه نمايشگاه الكامپ سيزدهم از پررونق‌ترين نمايشگاه‌ها در طول دوران برگزاري‌اش خواهد بود گفت: ديگر نمي‌توانيم نمايشگاه تلكام را از الكامپ جدا كنيم زيرا فن‌آوري اطلاعات و فن‌آوري ارتباطات با هم هستند و در تمام دنيا نيز با هم مرتبط شدند و امسال نيز برگزاري اين دو نمايشگاه با هم به پر بار بودن و منطقي بودن آن مربوط مي‌شود. وي افزود: براي برگزاري نمايشگاه جلساتي را تقريبا از ديماه سال 85 با نمايندگان تشكل‌هاي بخش خصوصي و برخي نمايندگان وزارتخانه‌هاي دولت مرتبط با دولت الكترونيكي براي بهتر برگزار كردن نمايشگاه برگزار كرديم. او با بيان اين كه تفاهم و همكاري براي برگزاري اين نمايشگاه وجود داشته و علي‌رغم مطالبي كه شايد با بي انصافي در برخي سايت‌ها و خبرگزاري‌ها مبني بر عدم حضور مناسب در نمايشگاه با توجه به فرصت كمي كه تا برگزاري آن باقي مانده گفته شده، ‌در حال حاضر بين 70 تا 80 درصد فضاي نمايشگاهي واگذار شده و به اعتقاد من به خوبي برگزار خواهد شد. به گزارش ايسنا سيزدهمين نمايشگاه الكترونيك و كامپيوتر (الكامپ) از تاريخ ششم تا نهم آبان‌ماه در محل دايمي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي برگزار مي‌شود. انتهاي پيام