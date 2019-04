تاكنون ديدگاه مديران ما در حوزه‌ي مديريت دانش نبوده است و براي اعمال اين نوع ديدگاه بايد معماري مشخصي از دانش فراهم و يك نظام مشخص خاصي تعريف كرده و در آن نظام سعي كنيم دانش به دست آمده را مديريت كنيم، مديريت دانش IT كشور چه در سطح شوراها و چه سازمان با اين ديدگاه انجام شود. محمد فتحيان - عضو هيات علمي دانشگاه علم و صنعت ايران - در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب و با اشاره به مفهوم كاربردي مديريت دانش در كل سازمان‌ها اظهار كرد: مديريت دانش سعي مي‌كند تا نظام را سازماندهي كرده و برحسب مديريت دانايي محور آن را اداره كند كه توليد دانش، كنترل و ذخيره‌سازي دانش در زمره‌ي فعاليت مديريت دانش قرار مي‌گيرد. او افزود: در صورت داشتن ديدگاه مديريت دانش، هيچ دانش توليد شده‌اي پراكنده نخواهد بود و هرز نمي‌رود؛ مديريت واحد براي شوراها كه قاعدتا سياست گذارند، ضروري است. اين‌گونه شوراها در سطح عالي محورهاي توسعه‌ي IT در كشور را نشان مي‌دهند كه با كميته‌هاي خود جزييات نظارتي را افزايش ‌داده و دانش كلي را مديريت مي‌كنند. فتحيان خاطرنشان كرد: شوراي مركزي سرلوحه قرار مي‌گيرد و تصميم‌گيري نهايي را نظم مي‌دهد، تا از انحراف كاري‌ها جلوگيري شود و از بالا هدايت شود. دانش مديريتي در حوزه‌ي شوراي مركزي سياست گذاري IT است. او معتقد است: در همه‌ي سطوح مي‌توان مديريت دانش را اعمال و بنابر نوع كاربرد آن را تعريف كرد. در سطوح كاربردي دانش راهبردي مدنظر قرار مي‌گيرد و در سطوح پايين و ريسك، دانش جزئي و فني خاص مطرح است. شوراي مركزي كه در صدر مديريت كلاس قرار مي‌گيرد بايد مديريت دانش را در هر كدام از ارگان‌ها اعمال كند. او ادامه داد: تاكنون ديدگاه مديران ما در حوزه‌ي مديريت دانش نبوده است و براي اعمال اين نوع ديدگاه بايد معماري مشخصي از دانش فراهم كرد و يك نظام مشخص خاصي تعريف شود كه در آن نظام سعي كنيم دانش به دست آمده را مديريت كنيم، چه در سطح شورا چه سازمان، مديريت دانش IT كشور با اين ديدگاه انجام شود. به گفته‌ي او با چنين ديدگاهي از پراكنده كاري‌ها و موازي‌كاري‌ها كاسته مي‌شود و هدف به سرعت تحقق مي‌يابد و دست يافتني مي‌شود. در حال حاضر نه سازمان‌هاي دولتي و نه بخش خصوصي معماري مشخصي از سيستم توليد دانش خود در دست ندارند و بايد ساختار دانش را در سازمان خود تعريف كنند. انتهاي پيام