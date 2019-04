دبير شوراي عالي فن‌آوري اطلاعات با بيان اين كه فاز دوم سند نظام جامع فن‌آوري اطلاعات كشور از نيمه‌ي دوم سال گذشته شروع شده و در جريان است گفت: در اين فاز تكليف دستگاه‌ها تعيين ‌شده و مسووليت دستگاه‌ها در آن تقسيم‌بندي شده است. به گزارش خبرنگار فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، عبدالمجيد رياضي در نشست خبري كه درباره‌ي سند راهبردي نظام جامع فن‌آوري اطلاعات كشور برگزار شد، اظهار كرد: بر اساس شرح وظايف شوراي عالي فن‌آوري اطلاعات كشور و در موافقت‌نامه‌ي مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سابق، تدوين نظام جامع فن‌آوري اطلاعات كشور در دستور كار قرار گرفت و براي تدوين آن كميته‌ي علمي راهبردي، طراحي، تنظيم و تدوين اين سند متشكل از اساتيد صاحب‌نظر و متخصصان داراي دانش و تجربه در زمينه‌ي مديريت راهبردي و فن‌آوري اطلاعات و دست‌اندركاران مديريت اين فن‌آوري تشكيل شد. وي گفت: اين كميته با مطالعه‌ي كليه‌ي اقدامات گذشته در اين خصوص از جمله اسناد سياست‌هاي استراتژيك فن‌آوري اطلاعات براي برنامه‌ي سوم، برنامه‌ي توسعه‌ي كاربري فن‌آوري اطلاعات (تكفا)، نظام ملي فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات و چارچوب آن، سند امنيت فضاي تبادل اطلاعات كشور و موارد ديگر به تشكيل 9 كارگروه فني تخصصي با عناويني مانند بررسي وضعيت موجود فن‌آوري اطلاعات در ايران و جهان، بررسي اسناد راهبردي 10 كشور منتخب جهان، بررسي روندهاي فن‌آوري اطلاعات در جهان اقدام كرد. رياضي تصريح كرد: ‌اين كارگروه‌ها به صورت موازي و شبانه‌روزي فعاليت كردند تا بتوانند نيازهاي مطالعاتي، علمي و فني را مهيا كرده و در جلسات منظم هفتگي كميته‌ي راهبري ارايه كنند. به گفته‌ي او اين كميته‌ي راهبري با 1200 نفر ساعت فعاليت، طي 30 جلسه مشترك و 10 جلسه‌ي هماهنگي بين كارگروه‌ها با كار تخصصي و كارشناسي، پيش‌نويس سند راهبردي نظام جامع فن‌آوري اطلاعات را تهيه و ارايه كردند. وي با بيان اين كه اين پيش‌نويس شامل 7 حوزه‌ي راهبردي، 29 راهبرد و 133 راهكار است ابراز كرد: اين سند در جلسه روز 19 آبان‌ماه سال 86 كميسيون راهبردي شوراي عالي فن‌آوري اطلاعات كشور ارايه و به تصويب اعضاي كميسيون رسيد و نهايتا در دي‌ماه سال 86 به تصويب هيات وزيران رسانده شد. رياضي اظهار اميدواري كرد كه مطابق با سند مذكور در فاز دوم تدوين نظام جامع فن‌آوري اطلاعات كشور، اقدامات، راهكارها، متوليان مربوطه و شاخص‌هاي توسعه در قالب برنامه‌ي عملياتي كلان فن‌آوري اطلاعات كشور تدوين و تصويب شود كه با اجراي دقيق آن توسعه‌ي فن‌آوري اطلاعات در كشور به صورت نظام‌مند شتاب‌ يافته و بتواند ما را به اهداف چشم‌انداز 20ساله نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران برساند. او گفت: سياست كلي نظام اين است كه ما يك جهش علمي و فن‌آوري داشته باشيم و در اين زمينه نقشه‌ي علمي براي توسعه‌ي علمي كشور فراهم شود كه بر اين اساس تكاليفي براي ما مشخص شده كه در راستاي رسيدن به اهداف مورد نظر تلاش مي‌كنيم. به گفته‌ي وي يكي از فن‌آوري‌هاي اصلي كه مي‌تواند ما را به اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران نزديك كند، بحث فن‌آوري اطلاعات است و براي اول شدن در منطقه در اين حوزه به يك نظام جامع IT نياز داشتيم كه خوشبختانه اين كار را شروع كرديم. رياضي با اشاره به اين سند يادآور شد: در اين سند وضعيت كشورهاي منطقه و جهان و از طرفي توانمندي‌هاي داخل كشور و ابعاد مختلف فن‌آوري اطلاعات و حوزه‌هاي استراتژيك مورد بررسي و مطالعه قرار گرفت و سياست‌ها و راهبردهايي مشخص شد و پس از آن فاز اول اين سند تدوين شد. وي با بيان اين كه اين سند شامل 7 حوزه‌ي راهبردي است اظهار كرد: حوزه‌هاي شهروندان ايراني - اسلامي، منابع انساني، تحقيق و توسعه، صنعت فن‌آوري اطلاعات، كسب و كار و حوزه‌ي دولت و حوزه‌ي تعاملات منطقه‌يي و بين‌المللي، 7 حوزه‌ي راهبردي اين سند هستند كه سعي كرديم در اين راهبردها تمام جوانب را در نظر بگيريم. او تاكيد كرد: در اين سند سعي كرديم طبق سياست‌هاي كلي نظام و سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي براي دولت به گونه‌اي مسووليت تعيين كنيم كه فقط صرفا يك مسووليت حاكميتي داشته باشد و آن را با استفاده از فن‌آوري اطلاعات به نحو مطلوبي انجام دهد و در موضوع تصدي‌گري وارد نشود. رياضي گفت: افرادي كه در ارتباط با اين سند فعاليت كرده‌اند افرادي صاحب‌نظر و كارشناس و آشنا با مسائل روز بودند كه اين يكي از افتخارات اين سند محسوب مي‌شود كه به صورت بومي تهيه شده است. به گفته‌ي دبير شوراي عالي فن‌آوري اطلاعات نظرات دستگاه‌ها نيز از آن‌ها گرفته شده كه در اين رابطه از دستگاه‌ها دعوت كرديم تا نظرات خود را ارايه‌ دهند كه در واقع متودولوژي فاز اول و دوم نظام جامع بررسي شده است. به گزارش ايسنا در اين نشست خبري ناصري - مدير كل دفتر امور زير بنايي وزارت ICT - نيز با بيان اين كه اين سند پشتوانه‌ي علمي قوي دارد كه براي تهيه‌ي آن كليه‌ي فعاليت‌هايي كه در گذشته در كشور انجام شده بود، تهيه و رويكرد تكنولوژي IT را در كشور، جهان و به ويژه در 20 كشور منطقه بررسي كرديم اظهار كرد: رويكردهاي فرصت محوري، IT محور بودن، كاركردگرايي و نيازسنجي از رويكردهاي مورد توجه در اين سند بوده و از جامعيات كاملي نيز برخوردار است كه در فاز دوم، نظام مديريت، نظام تخصيص منابع و نظام كنترل ارزيابي را تهيه و تدوين كرديم. به گفته‌ي وي در فاز اول نياز نبود نقطه نظرات دستگاه‌ها به صورت حضوري در رابطه با اين سند گرفته شود اما در فاز دوم گرفتن اين نقطه نظرات از جمله ضرورت‌ها بود؛ فاز دوم اين سند شش ماه تا يك سال آينده به پايان مي‌رسد. انتهاي پيام