طبق آمار شركت ثبت دامنه وري ساين، تقاضا براي ثبت نام‌هاي دامنه در سه ماهه‌ي دوم سال 2008 نسبت به سه ماهه‌ي قبلي افزايش يافته است. به گزارش سرويس فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بر اساس آمار شركت وري ساين كه مربوط به سه ماهه‌ي دوم سال 2008 است، ثبت نام دامنه اكنون به 168 ميليون رسيده كه چهار درصد بالاتر از سه ماهه‌ي اول و 22 درصد بالاتر از مدت مشابه در سال گذشته‌ي ميلادي است. محبوب‌ترين نام دامنه‌ي سطح بالا همچنان com. باقي مانده و پس از آن نام‌هاي دامنه‌ي كشوري de. آلمان، cn. چين و uk. انگليس قرار گرفتند. بر اساس اين گزارش، كشورهاي آمريكاي لاتين نيز به‌ويژه رشد قوي را نشان دادند. ثبت نام‌هاي دامنه‌ي com. و net. در اين منطقه در مقايسه با رشد 11 درصدي ثبت اين دو نام دامنه در جهان، در حدود 31 درصد در سه ماهه دوم افزايش يافت؛ وري ساين سرويس‌هاي زير ساخت اينترنت فراهم كرده و ثبت نام‌هاي دامنه com. و net. در جهان را برعهده دارد. انتهاي پيام