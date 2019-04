به دليل ارجاعات بالا مقاله شيميدانان ايراني موفق به كسب لوح تقدير «الزويير» شد

مقاله محققان فيتوشيمي پژوهشكده گياهان و مواد اوليه دارويي دانشگاه شهيد بهشتي در يكي از معتبرترين مجلات شيمي آلي جهان با كسب يكي از بيشترين ارجاعات در بين مقالات اين نشريه طي سه سال‌ اخير، لوح تقدير بيشترين ارجاعات 2005 تا 2008 «الزويير» را دريافت كرد.

دكتر پيمان صالحي، معاون پژوهشي و فن‌آوري دانشگاه شهيد بهشتي و از نويسندگان اين مقاله پراستناد در گفت‌وگو با خبرنگار پژوهشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: اين مقاله با عنوان Selective synthesis of 2-aryl-1-arylmethyl-1H-1,3-benzimidazoles in water at ambient temperature در سال 2006 در مجله «تتراهدرون لترز» چاپ شده جزو پنجاه مقاله پرارجاع شيمي آلي الزويير قرار گرفته است كه اين مجله يكي از معتبرترين مجلات در زمينه شيمي آلي است.

وي خاطر نشان كرد: اين مقاله حاصل تحقيقي گروهي است كه با همكاري دكتر مينو دبيري - استاد شيمي دانشكده علوم دانشگاه شهيد بهشتي - و دكتر محمدعلي زلفي گل - استاد شيمي دانشگاه بوعلي سينا همدان - در قالب پايان‌نامه سميه اتوكش دانشجوي شيمي آلي دانشگاه شهيد بهشتي انجام شده و طي آن با روشي جديد موفق به ساخت دسته‌اي از تركيبات شيميايي هتروسيكل شده‌ايم.

دكتر صالحي تصريح كرد: در اين مقاله موفق به سنتز تركيبات 2 - آريل - 1- آريل متيل - 1H،3 - بنزايميدازول‌ از واكنش تركيبات فنيلن دي آمين phenylene diamine با آلدئيدهاي آروماتيك با استفاده از كاتاليست سيليكاسولفوريك اسيد شده‌ايم كه اين كاتاليست براي نخستين بار در دنيا از سوي استاد زلفي گل ابداع شده و طي شش سالي كه از ساخت آن مي‌گذرد مورد استقبال گسترده شيميدانان ايراني و خارجي قرار گرفته است.

معاون پژوهشي دانشگاه شهيد بهشتي تصريح كرد: باعث افتخار است مقاله‌اي كه اين طور مورد استقبال و توجه شيميدانان قرار گرفته از معدود مقالاتي است كه كاتاليزور به كار رفته در آن حاصل تلاش محققان ايراني است.

گفتني است، سال گذشته نيز مقاله ديگري از دكتر صالحي با همكاري دكتر دبيري و دكتر زلفي‌گل در خصوص سنتز دسته‌اي از تركيبات شيميايي هتروسيكل با استفاده از سيليكاسولفوريك اسيد، مورد تقدير «الزويير» قرار گرفته و در حال حاضر نيز با حدود 140 ارجاع در فهرست مقالات پراستناد ISI است.

