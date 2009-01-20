بر اساس اعلام سازمان حمايت قيمت گوشي‌هاي تلفن همراه عرضه شده در بازار، حداكثر 23 درصد كاهش يافت. به گزارش ايسنا به نقل از روابط عمومي سازمان حمايت مصرف كنندگان با اعمال سياست‌هاي نظارتي وتمهيدات صورت گرفته از سوي اين سازمان مبني بر كاهش قيمت كالاها و خدمات، تنظيم بازار و رعايت حقوق مصرف كنندگان و همراه با سياست‌هاي دولت، در مقايسه با شش ماهه اول سال جاري، 30 دستگاه از پرمصرف ترين گوشي‌هاي تلفن همراه با برند نوكيا، سوني اريكسون و سامسونگ با حداكثر 23 درصد كاهش طبق جدول زير در بازار عرضه مي‌شود. اين گزارش حاكي است واحدهاي عرضه كننده كالا موظفند ضمن اعمال كاهش قيمت از هر گونه گرانفروشي و عرضه محصولات با قيمت‌هاي گذشته خودداري كنند. اين سازمان ضمن تاكيد بر بهره‌گيري از مشاركت‌هاي مردمي در تامين امنيت اقتصادي درصورت مشاهده هر گونه تخلف با متخلفان اقتصادي برخورد قاطع خواهد شد. نام گوشي : NOKIA مدل : N72 گارانتي : اتصالات قيمت قبلي : 2.620.000 قيمت فعلي :2.120.000 نام گوشي:NOKIA مدل : N23 Music گارانتي : نيا قيمت قبلي :2.330.000 قيمت فعلي :2.980.000 نام گوشي:NOKIA مدل : 5000 گارانتي : نيا قيمت قبلي : 1.250.000 قيمت فعلي :1.50.000 نام گوشي:NOKIA مدل : N82 گارانتي : نيا قيمت قبلي :2.950.000 قيمت فعلي :3.900.000 نام گوشي:NOKIA مدل :5220 گارانتي : نيا قيمت قبلي : 2.50.000 قيمت فعلي :1.580.000 نام گوشي:NOKIA مدل : 7310 گارانتي : اتصالات قيمت قبلي :2.250.000 قيمت فعلي: 1.780.000 نام گوشي:NOKIA مدل : E51 گارانتي : نيا قيمت قبلي :2.850.000 قيمت فعلي :2.800.000 نام گوشي:NOKIA مدل : 6200 گارانتي : نيا قيمت قبلي :1.900.000 قيمت فعلي :1.800.000 نام گوشي:NOKIA مدل : CLASSIC2600 گارانتي : نيا قيمت قبلي :850.000 قيمت فعلي :780.000 نام گوشي:NOKIA مدل : N81 گارانتي : نيا قيمت قبلي :3.800.000 قيمت فعلي :3.750.000 نام گوشي: NOKIA مدل : 1209 گارانتي : نيا قيمت قبلي : 490.000 قيمت فعلي :430.000 نام گوشي:NOKIA مدل : 5610 گارانتي : اتصالات قيمت قبلي : 2.950.000 قيمت فعلي :2.750.000 نام گوشي:NOKIA مدل : 5310 گارانتي : نيا قيمت قبلي : 2.340.000 قيمت فعلي :2.200.000 نام گوشي:NOKIA مدل : CLASSIC2110 گارانتي : ارگان قيمت قبلي : 1.350.000 قيمت فعلي :1.250.000 نام گوشي:NOKIA مدل : 3500 گارانتي : نيا قيمت قبلي : 1.480.000 قيمت فعلي :1.360.000 نام گوشي:NOKIA مدل : 6600 گارانتي : نيا قيمت قبلي : 3.680.000 قيمت فعلي :3.630.000 نام گوشي:NOKIA مدل : 6220 گارانتي : نيا قيمت قبلي : 3.780.000 قيمت فعلي :3.700.000 نام گوشي:NOKIA مدل : 3120 گارانتي : نيا قيمت قبلي : 1.450.000 قيمت فعلي :1.420.000 نام گوشي:SONY ERICSSON مدل : K770 گارانتي : كامتل قيمت قبلي : 1.900.000 قيمت فعلي : 1.730.000 نام گوشي: SONY ERICSSON مدل:W760 گارانتي: كامتل قيمت قبلي : 3.660.000 قيمت فعلي:3.660.000 نام گوشي: SONY ERICSSON مدل: W880 گارانتي: كامتل قيمت قبلي : 2.000.000 قيمت فعلي : 1.570.000 نام گوشي: SONY ERICSSON مدل: S500 گارانتي: كامتل قيمت قبلي : 1.790.000 قيمت فعلي : 1.750.000 نام گوشي: SONY ERICSSON مدل: C902 گارانتي: كامتل قيمت قبلي : 3.560.000 قيمت فعلي : 3.060.000 نام گوشي: SONY ERICSSON مدل: G700 گارانتي: كامتل قيمت قبلي : 3.470.000 قيمت فعلي : 2.750.000 نام گوشي: SONY ERICSSON مدل: G900 گارانتي: كامتل قيمت قبلي : 44.800.000 قيمت فعلي : 42.000.000 نام گوشي: SAMSUNG مدل :U600 گارانتي:مايكروتل قيمت قبلي :1.850.000 قيمت فعلي :1.790.000 نام گوشي:SAMSUNG مدل :U700 گارانتي:مايكروتل قيمت قبلي:2.050.000 قيمت فعلي:1.950.000 نام گوشي: SAMSUNG مدل :E250 گارانتي:مايكروتل قيمت قبلي :990.000 قيمت فعلي:920.000 انتهاي پيام